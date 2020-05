Préservation du patrimoine forestier : Les six recommandations du ministère de l’agriculture

Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Chérif Omari, a plaidé pour la prise d’une série de mesures en vue de renforcer la préservation du patrimoine forestier, notamment la révision du cadre juridique et du rôle la Commission nationale de protection des forêts (CNPF).

Le ministre a présidé, jeudi, une réunion de coordination de la CNPF, en présence de membres du gouvernement, des directeurs de la Protection civile et des forêts, ainsi que de cadres des ministères de l’Agriculture, de l’Intérieur et du ministère de la Défense nationale. Cette réunion s’inscrit dans le cadre de la préparation de la campagne de prévention et de lutte contre les feux de forêt, afin d’asseoir une coordination entre les parties prenantes du dispositif, dans le but de prendre toutes les mesures et dispositions nécessaires pour une lutte plus efficace contre ce fléau». Dans son allocution d’ouverture, le ministre a mis l’accent sur la nécessité de promouvoir le rôle de la CNPF en la dotant des moyens nécessaires pour accomplir sa mission et élargir ses activités à d'autres secteurs, notamment l’enseignement supérieur et les start-up afin de mener pleinement sa mission».



Une action commune et efficace



Le ministre a mis l’accent sur «la mise en œuvre de la recherche scientifique et de la formation», notamment l’évaluation de l'École supérieure des forêts de Khenchela et la valorisation de la créativité au sein des start-up, la numérisation, la technologie spatiale, la communication et le génie forestier, ainsi que la création d'espaces, le contrôle des espèces biologiques et l'exploitation de la diversité biologique face aux changements climatiques et à la désertification, a-t-il soutenu. Parmi les six dispositions, M. Omari a également recommandé l'intégration de la population, notamment les jeunes, dans les programmes de développement forestier et rural, et le lancement d’activités complémentaires à caractère socioéconomique.

Le quatrième point consiste en le renforcement de la coordination entre les services de la Protection civile et des forêts, ainsi que l’élargissement de la coordination, à travers la mobilisation de toutes les énergies et de tous les responsables locaux, de l’Administration, élus et responsables des corps de sécurité, ainsi que les citoyens, notamment ceux qui habitent à proximité des forêts, ce qui permettra de donner l’alerte en temps réel et d’assurer une intervention efficace. Le ministre a soutenu que le renforcement de la coopération avec l’Agence spatiale algérienne (ASAL), pour l’exploitation et le traitement des images satellites, permettra une meilleure évaluation des incendies et l’exploitation durable des capacités forestières. «En outre, la création de forêts attractives et leur mise en valeur sont susceptibles de préserver ces espaces», a-t-il ajouté. Il a mis également l’accent sur la large contribution de tous les médias, notamment les radios locales et la société civile.

Le ministre a mis aussi en avant «l’intérêt particulier» qu’accorde le gouvernement au développement et à la conservation des ressources forestières qui couvrent une superficie supérieure à 4,1 millions d’hectares, par la création du ministère, chargé de l’Agriculture saharienne et de montagne, ainsi que le rôle efficace et vital de ce tissu naturel dans la préservation de l’équilibre écologique, à travers l’épuration des ressources hydriques et de l’air, en sus d’autres bienfaits liés à la lutte contre la désertification et les changements climatiques, dans le cadre des engagements des objectifs du développement durable 2030. Il a cité, en ce sens, le Plan national de reboisement (PNR), lancé sous le thème «Un arbre pour chaque citoyen». Cette campagne a touché une superficie globale de 11.000 ha programmée durant l’année en cours.

Le ministre a rappelé l'acquisition de moyens modernes de prévention et d'intervention. En effet, «la Direction générale des forêts s’est dotée, cette année, et ce malgré la crise financière, de 80 camions-citernes pour l'intervention immédiate, le nombre de colonnes mobiles a été porté à 20, pour couvrir les régions du Nord», a-t-il fait savoir, tout en signalant que ces moyens restent insuffisants en raison de l’immensité du territoire, ce qui nécessite des moyens supplémentaires pour des interventions efficaces. «Notre objectif est d’arriver à une colonne mobile par wilaya», a lancé le ministre, qui a salué la mobilisation systématique de l’ANP et les différents services de sécurité en cas d’incendie, «ce qui reflète la cohésion et la coordination sectorielles».

Neila Benrahal