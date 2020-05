Fatiha Benabou, professeure en droit constitutionnel : Priorité aux libertés et aux droits

La mouture de l’avant-projet de révision de la Constitution s’articule autour de six chapitres principaux. Il s’agit de la séparation des pouvoirs, le pouvoir judiciaire, la Cour constitutionnelle, la transparence et la lutte contre la corruption ainsi que l’Autorité nationale indépendante des élections et les droits et libertés. La professeure en droit constitutionnel, Fatiha Benabou, estime qu’il est bon de soulever quelques remarques sur le constat de "dissonance entre les principes énoncés dans la Constitution et les lois" et notera que le projet de la nouvelle Constitution "vise à corriger les imperfections de l’actuelle Constitution". Contacté par El Moudjahid, la constitutionnaliste a indiqué qu' "il faut avoir une Constitution qui redistribue les pouvoirs et les rééquilibre ce qui constitue le point de départ et non des moindres de toutes les révisions constitutionnelles". Elle fait savoir que "ce sont les lois chargées de la mise en application des principes constitutionnels qui font défaut". A ses yeux, ces lois doivent être clairement définies pour qu’elles ne touchent pas aux libertés et droits individuels et collectifs".

La mouture de l’avant-projet de la Constitution prévoit l’indemnisation de toute personne poursuivie et condamnée à tort par la justice, la consécration de la liberté de la presse sous toutes ses formes avec interdiction de tout contrôle préalable ainsi que le droit au respect de la confidentialité des correspondances et des communications privées sous toutes leurs formes et la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel. Il y a aussi la protection de l’exercice des cultes sans discrimination, et la protection de la femme contre toute forme de violence.

Analysant ces propositions, Mme Benabou soutient que dans tout processus d'amendement ou de promulgation des constitutions, "c’est la liberté de l’individu qui prime et non la raison d’Etat". "Il est nécessaire de veiller à ce que les droits et libertés soient préservés à travers un outil juridique et des lois qui ne touchent pas l’essence de ces mêmes libertés", a-t-elle considéré, soulignant que "les libertés définies dans la Constitution sont dans leur application, interprétées et garanties par des lois qui ne devront pas porter atteinte aux principes et fondamentaux énoncés dans la Constitution".

Elle ajoute que certaines lois sont "liberticides", d'où l'importance dans le long processus d'ancrage de la démocratie et de la souveraineté du peuple, de "veiller à limiter la dégradation des libertés individuelles ou l'atteinte aux droits fondamentaux". "Cela ne passe qu'à travers la mise en adéquation des lois avec les principes constitutionnels pour l'effectivité des droits et libertés fondamentales", a conclut Mme Benabou.

Tahar Kaidi