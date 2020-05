Les propositions de l’UNFA : pour la parité homme-femme

L’Union nationale des femmes algériennes adhère aux propositions portant sur l’exercice des libertés contenues dans la mouture de l’avant-projet de révision de la Constitution, a indiqué, hier, sa secrétaire générale. Jointe par téléphone, Mme Nouria Hafsi a fait remarquer que le texte accorde une grande importance à cette question et a relevé les facilitations permettant la liberté de création des associations sur simple déclaration et leur dissolution en vertu d'une décision judiciaire. Elle évoque aussi la consécration constitutionnelle de la liberté de la presse et l’interdiction du contrôle préalable sur cette liberté, la reconnaissance du droit du citoyen à l'accès aux informations, documents et statistiques, leur obtention et leur circulation, ainsi que la liberté de création des partis politiques. «J’adhère aux propositions formulées sur ce volet des libertés. Si on arrive vraiment à les appliquer, ce sera un grand acquis», s’est-elle félicitée, tout en qualifiant le contenu du volet des libertés de la mouture de l’avant-projet de très intéressant et de très riche ce qui permet le plein exercice des libertés en Algérie.

«Ceci en attendant les suggestions qui seront faites par les acteurs concernés, dont l’UNFA qui a reçu une copie de la mouture. Nous sommes en train de travailler pour émettre des propositions », a-t-elle révélé. Mme Hafsi a précisé que tous les bureaux de wilayas vont donner leurs avis pour avoir une proposition claire de l’organisation. «De façon globale, nous avons commencé à discuter le contenu du projet », a-t-elle indiqué. «Il est important de définir le régime qui doit être semi-présidentiel », a-t-elle déclaré. Sur les grandes lignes, elle fera savoir que les fondamentaux ne sont pas concernés par la révision alors que sur la question du tamazight, l’UNFA estime que cette langue ancestrale devra faire partie des fondamentaux. «Il est inacceptable qu’à chaque révision de la Constitution, on revient là-dessus», a-t-elle regretté. Au sujet de la place de l’Armée nationale populaire, la secrétaire générale a souligné l’importance d’apporter des précisions par rapport à ce qui a été avancé dans l’avant-projet du texte. «L’Algérie s’est toujours engagé à ne pas s’ingérer dans les affaires des autres pays. Il faudrait préciser la position de l’ANP quand les intérêts de l’Algérie sont en jeu. On n'engage pas l’armée s’il n’y a pas obligation de défendre les intérêts de notre pays», a-t-elle fait observer. Interrogée sur le renforcement des droits de la femme, elle a insisté sur l’égalité, la parité et le partenariat et plaidé pour dépasser le stade des quotas. «Il ne faut plus maintenir le principe des quotas mais on doit parler plutôt de parité homme-femme dans les listes électorales ou dans les différentes institutions. Nous sommes à présent dans une nouvelle phase de partenariat homme-femme», a-t-elle assuré.

Sur la question de la lutte contre toutes formes de violence à l’égard des femmes, Mme Hafsi a estimé qu’il ne s’agit point de problème de lois. «Ces dernières existent et elles garantissent une meilleure protection aux femmes face à toute forme de violence. Faut-il toutefois trouver le meilleur moyen pour les appliquer ? C’est toujours difficile d’appliquer les lois, notamment quand cela touche aux traditions», a-t-elle déploré. La SG de l’UNFA indique que la femme occupe aujourd’hui une bonne place dans le paysage politique. «Cependant, la femme n’est pas uniquement la femme politique ou dans les institutions, c’est aussi la femme dans l’Algérie profonde», a-t-elle fait remarquer. A ses yeux, on ne peut pas parler de promotion ou d’évolution des femmes tant que ces dernières souffrent encore dans l’Algérie profonde. «Des femmes vivent dans des conditions difficiles et se trouvent dans des situations de précarité. C’est pourquoi, il va falloir mettre en place des mécanismes et des moyens pour promouvoir leur situation», a-t-elle plaidé.

Kamélia Hadjib