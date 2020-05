Avant-projet de révision constitutionnelle : Des experts relèvent les aspects positifs

Des experts en droit constitutionnel et analystes politiques ont indiqué à El Moudjahid que la mouture de l’avant-projet de révision de la Constitution contenait un nombre de points à discuter et à enrichir par les acteurs politiques et la société civile, tout en soulignant les aspects positifs proposés au débat.

Le chercheur en droit constitutionnel, Omar Khababa, a estimé que le comité nommé par le Président de la République a étudié le contenu de la Constitution en vigueur et a proposé des amendements. «C’est un travail préliminaire destiné à donner une matière première à débattre et à enrichir. Il comporte certains aspects qui ne diffèrent pas avec les opinions, y compris celles de certains opposants», a-t-il expliqué, citant l’exemple du chapitre des droits et libertés avec un ajout positif et des propositions audacieuses telle l'annulation de l’autorisation de création de certaines associations et de l’autorisation de manifester et de se réunir. Ce sont là des libertés essentielles et fondamentales que les juristes avaient revendiqué depuis des années. Il en est de même pour la disposition selon laquelle une association ne peut être dissoute que par décision judiciaire.

De son côté, le politologue Redouane Bouhidel a préféré revenir sur l'article concernant la nature du système de gouvernance. «Nous devons d'abord faire la différence entre le système de gouvernement et le système politique. Il existe quatre systèmes de gouvernement reconnus dans les démocraties, à savoir le système présidentiel, parlementaire, semi-parlementaire et le système représentatif comme c'est le cas en Suisse», a-t-il détaillé, affirmant que l'Algérie avait adopté un système semi-présidentiel. «L’avant-projet de révision de la Constitution est venu montrer que l'Algérie continuera à adopter le système semi-présidentiel». A présent, il s'agit de savoir la méthode de désignation du vice-président de la République, a indiqué Bouhidel, soulignant que celle-ci pourrait s’effectuer de deux manières. «Soit par élection, ce qui veut dire que nous sommes dans un système présidentiel. Par contre, si le vice-président est nommé par le Chef de l’Etat, ce serait juste un poste comme celui du médiateur de la République. Du coup, le vice-président remplacera le président», a-t-il noté.

Le politologue a expliqué que le système présidentiel est théoriquement bon, mais que sa mise en œuvre oblige à annuler le poste du Premier ministre, ainsi que le droit de dissoudre le Parlement. Il a souligné par ailleurs que le système parlementaire ne peut être appliqué en Algérie en raison de la particularité de la scène politique et le poste de président devient honorifique plutôt qu’opérationnel, soulignant que la carte politique actuelle ne permet pas de passer à un système parlementaire.

M. Bouhidel relève que suite à la crise politique, il est apparu que des partis étaient stériles, notant, de ce fait, que la carte politique actuelle ne permet pas de passer à un système parlementaire. «Le point le plus important est celui relatif à la participation des jeunes à la vie politique. Nous attendons davantage de précisions sur ce point en spécifiant la tranche d'âge et le pourcentage de ceux qui peuvent participer », a-t-il souhaité.

Pour sa part, Le professeur en droit constitutionnel, Faouzi Oussedik, juge inutile de maintenir le système à deux Chambres au Parlement car cette expérience a prouvé, selon lui, son échec et souligne à ce titre la nécessité de revenir au système unicaméral. «Le pouvoir législatif, comme indiqué dans l'avant-projet de Constitution ne permet pas d’instaurer une vie parlementaire saine malgré les améliorations contenues dans la première mouture», a-t-il déclaré.

En ce qui concerne l’exercice du contrôle parlementaire, l’expert a indiqué que les mécanismes doivent lui permettre de remplir son rôle de travailler en équilibre entre les pouvoir.

«Or, le projet de révision constitutionnelle a laissé ces mécanismes sans impact significatif sur le citoyen, la société civile et l'État d’où la nécessité de les revoir», a-t-il soutenu.

