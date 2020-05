Financement d’un vaccin : Nouvelle conférence de donateurs

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, va organiser une nouvelle conférence de donateurs au mois de juin afin de lever des fonds pour un vaccin contre le nouveau coronavirus, a-t-elle annoncé jeudi dernier.

La première conférence qui avait eu lieu le 4 mai avait permis de recueillir 7,4 milliards d'euros pour financer la recherche d'un vaccin contre le Covid-19. Cette deuxième édition doit avoir lieu le 27 juin.

Elle sera précédée d'une campagne pendant tout le mois de juin à laquelle se joindront des personnalités et des stars. "Nous devons développer un vaccin et le distribuer dans le monde entier aussi rapidement que possible", a déclaré Mme von der Leyen dans un message vidéo, soulignant qu'une quarantaine de pays avait déjà donné des fonds pour ce vaccin.

"Nous devons accélérer la recherche et le développement d'un vaccin. Cela prend généralement jusqu'à 10 ans mais nous ne pouvons pas attendre si longtemps", a-t-elle ajouté. Les Etats-Unis, tout comme la Russie et l'Inde, avaient été les grands absents de la conférence de mai. Une quinzaine de pays ont déjà confirmé leur participation à cette nouvelle campagne de dons dont la France, l'Autriche, le Canada, l'Allemagne, le Mexique, l'Arabie Saoudite ou le Royaume-Uni.

L'acteur australien Hugh Jackman et l'actrice américaine Miley Cyrus ont soutenu jeudi l'appel à la mobilisation de la présidente de la Commission.

La chanteuse Madonna, Bill et Melinda Gates avaient notamment participé à la dernière conférence. "Cette pandémie a touché le monde entier, nous devons nous assurer que chacun, partout dispose des solutions pour y faire face", a déclaré la chanteuse.