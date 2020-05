RND : Tayeb Zitouni, nouveau SG

L’ancien P/APC d’Alger-Centre Tayeb Zitouni a été plébiscité jeudi au poste de nouveau secrétaire général du RND, synonyme de démarcation voire de rupture radicale avec la ligne de conduite qu’a connu cette formation sous l’ère d’Ahmed Ouyahia.

Et pour cause, le nouveau SG comptait parmi les opposants farouches d’Ouyahia, à tel point que ce dernier n’avait pas hésité à l’exclure des rangs du parti, au même titre qu’un groupe de ses détracteurs. M. Tayeb Zitouni, actuel DG de la Safex, revient aujourd’hui par la grande porte, avec la promesse d’un nouveau départ dans l’unité des rangs et plus d’efficacité dans l’action. Son élection a eu lieu aux termes des travaux du congrès extraordinaire du parti qu’a abrité jeudi le Centre international des conférences d’Alger. L’événement a été requalifié de 6e congrès ordinaire à la suite de l’adoption d’une résolution en ce sens.

Ce congrès a été marqué en outre par la décision d’Azzedine Mihoubi, SG intérimaire qui, dans son allocution d’ouverture des travaux, a annoncé sa démission de tout poste de responsabilité, appelant au soutien de la candidature de Tayeb Zitouni, seul candidat. M. Mihoubi, avait affirmé qu’il se suffirait, à l’avenir, du profil de simple militant, expliquant qu’il envisageait de se consacrer «à l’écriture et à la littérature sans pour autant renoncer à la lutte».

L’ex-candidat à la présidentielle du 12 décembre dernier avait aussi rappelé qu’il assumé la direction du parti à un stade difficile, faisant ainsi allusion à cette période où le RND a été fortement décrié par le mouvement citoyen pour avoir servi de support politique au régime déchu et au fait que cette formation a été sérieusement malmenée à la suite de l’incarcération de son ex-SG pour des faits de corruption.

Le congrès du RND a été marqué en outre par un nombre réduit des participants compte tenu de la pandémie du Coronavirus qui a été d’ailleurs à l’origine de son report depuis la mi-mars dernier. C’est seulement la moitié des 1.400 congressistes qui ont été conviés, apprend-on des organisateurs

Le nouveau SG salue les décisions du Président Abdelmadjid Tebboune

Dans sa première déclaration ayant suivi son élection, le nouveau SG du RND assure qu’il est «porteur d’une nouvelle vision politique favorisant l’émergence d’un consensus responsable pour la défense des intérêts suprêmes du pays».

Il a salué les décisions prises par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune depuis son élection, plus particulièrement le projet de la révision de la Constitution dont la première mouture dévoilée est actuellement soumise à débat pour enrichissement. Il a appelé en outre «l’ensemble des partenaires politiques à bâtir un front interne pour immuniser l’Algérie contre toutes menaces».

Il a plaidé en faveur de l’impératif de voir la classe politique soutenir et appuyer la politique extérieure de l’Etat dénonçant à l’occasion les dérives récurrentes des médias français et leurs «tentatives d’ingérence flagrante et d’atteinte aux institutions de l’Etat et à la souveraineté de son peuple».

Evoquant par ailleurs, les grandes lignes de sa «feuille de route» destiné à redorer le blason du RND qui s’est retrouvé au creux de la vague dans le sillage des mutations politiques qu’a vécu le pays l’année dernière, il affirme privilégier «le dialogue interne pour aboutir à des solutions responsables aux différentes questions, loin de tout populisme».

La réunification des rangs du parti est parmi les objectifs inscrits au rang des priorités du nouveau SG ayant rappelé à l’assistance son apposition aux « anciennes politiques du parti caractérisées par l’autocratie, l’exclusion et les déviations» a-t-il dit. Il s’engage à ne ménager aucun effort dans le but de mieux mobiliser les militants, mettre un terme à l’exclusion et à la marginalisation, ainsi qu’à la récupération des compétences».

Il informe d’une série d’actions qu’il compte mener prochainement sur le terrain au profit d’une meilleure cohésion des rangs et en vue de bannir toute pratique de discrimination, promettant en outre la formation de jeunes militants.

Au plan économique, il préconise une contribution efficience du RND à la dynamique du renouveau économique mettant l’accent, d’une part, sur l’importance de la numérisation de l’économie nationale, et de l’autre, la nécessité de soutenir les populations défavorisées.

Karim Aoudia