OMS : Pas encore de preuves empiriques d’une immunité croisée

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré mercredi dernier qu'aucune preuve empirique de l'existence d'une immunité croisée contre le Covid-19 n'avait été trouvée, un phénomène dans lequel une infection virale préexistante empêche une infection secondaire par le même virus ou un virus étroitement apparenté, mais que les études dans ce domaine peuvent offrir un espoir à long terme. "Il y a certainement des indices en ce qui concerne les cellules T : si vous avez une infection antérieure par un coronavirus, vous pourriez être en mesure de réagir plus rapidement au Covid-19. Mais il n'y a pas de preuve empirique que les précédentes infections à un coronavirus vous protègent contre le Covid-19", a indiqué le docteur Michael Ryan, directeur exécutif du Programme des urgences sanitaires de l'OMS, lors d'une conférence de presse mercredi à Genève, en réponse à une question sur la théorie de l'immunité croisée. "La question reste encore très ouverte, mais il est intéressant de savoir que, au moins dans certaines des études, si nous obtenons une réponse plus importante des cellules T, il y a davantage d'espoir pour les vaccins et d'autres (traitements) produisant une réponse immunitaire à plus long terme", selon lui. "Donc, pour moi, cette information est très importante. Elle nous permet d'espérer que nous obtiendrons le type de réponses immunitaires qui peuvent être utiles pour une protection à long terme et elle pourrait également signifier que les vaccins offrent une protection plus étendue", a-t-il ajouté.

La responsable technique pour le Covid-19 du Programme des urgences sanitaires de l'OMS, Maria Van Kerkhove, a abondé dans ce sens : "C'est quelque chose qui est en cours de développement. Mais oui, les résultats des cellules T sont une bonne nouvelle, et nous savons qu'un certain nombre de laboratoires se penchent également sur cette question".