Palestine : Les portes d’el-Aqsa ouvriront dimanche

Les portes de la mosquée al-Aqsa vont rouvrir demain après plus de deux mois de fermeture décidée pour éviter toute propagation du coronavirus (Covid-19) parmi les fidèles, a annoncé le département des Waqfs islamiques de la ville d'El Qods.

Selon l'agence de presse palestinienne (Wafa), l’autorité islamique qui supervise les lieux saints musulmans d'El-Qods, a assuré que" toutes les mesures nécessaires avaient été prises pour revenir progressivement à l'état normal de la mosquée", fermée depuis le 16 mars dernier.

Jeudi dernier, les employés nettoyaient et stérilisaient les esplanades, terrasses et couloirs de la mosquée, troisième site le plus sacré de l’Islam, en prévision de son ouverture dimanche, selon l'agence.

La semaine passée, les chefs des communautés chrétiennes d'El Qods ont déclaré qu'à partir du 24 mai, l'église du Saint-Sépulcre sera à nouveau accessible aux fidèles pour les visites et les prières, au milieu de strictes restrictions de sécurité afin d’éviter le risque d'une nouvelle propagation.