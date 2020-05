Bruce Springsteen va participer à un concert organisé dans le stade de Fenway Park, à Boston, sa ville natale. Le show, baptisé Streaming Outta Fenway aura lieu le 29 mai prochain et sera diffusé en live-stream. Le rockeur viendra rejoindre les Dropkick Murphys, groupe de punks celtiques également originaire de la ville. Les artistes ont déjà donné des concerts confinés au profit de la lutte contre le coronavirus et il en ira de même avec celui-ci. Selon USA Today, les dons récoltés iront à des organisations locales et nationales.