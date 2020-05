Covid-19 : 86 millions d’enfants supplémentaires pourraient sombrer dans la pauvreté

Le nombre d’enfants appartenant à un ménage pourrait augmenter de 86 millions à l’horizon fin 2020, soit une hausse de 15%, en raison des conséquences économiques de la pandémie de la Covid-19, avertit une nouvelle analyse de l'ONG Save the Children et UNICEF.

"La pandémie de maladie à coronavirus a entraîné une crise socioéconomique sans précédent qui obère les ressources des familles du monde entier", a déploré jeudi dernier Henrietta Fore, directrice générale du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) dans un communiqué.

"L’ampleur des difficultés financières qui touchent les familles menace de réduire à néant des années de progrès en matière de réduction de la pauvreté des enfants et de priver ceux-ci de services essentiels (...)", a averti Mme Fore.

L’UNICEF précise qu’en l’absence de mesures urgentes pour protéger les familles des difficultés financières dues à la pandémie, le nombre total d’enfants vivant sous le seuil de pauvreté national dans les pays à revenu faible et intermédiaire pourrait atteindre 672 millions d’ici à la fin de l’année.