Transport aérien : Plusieurs compagnies se préparent à reprendre les dessertes vers l’Algérie

Les compagnies aériennes du monde se préparent à l’après confinement et ont tracé un programme en vue d’un retour progressif de leurs lignes aériennes habituelles pour desservir les milliers de villes de par le monde.

Les compagnies s’engagent avant ce redécollage à appliquer les plus hauts standards de sécurité et d’hygiène sur tous les vols en suivant les recommandations établies par les agences de la sécurité aérienne.

Plusieurs de ces compagnies ont inscrit dans leurs programmes de retour progressif en Algérie et s’empressent à renouer avec leur activité, particulièrement durant la saison estivale où le plus gros de leur chiffre d’affaires se fait durant cette période des grandes vacances. La compagnie ASL Airlines France prévoit de lancer cet été sept dessertes vers l’Algérie au départ de Paris-CDG, Lille, Lyon et Bâle-Mulhouse. Alors que tous les vols de et vers Alger sont suspendus jusqu’à nouvel ordre en raison de la pandémie de Covid-19, la compagnie française va déployer des Boeing 737-700 de 148 sièges ou des 737-300 de 147 sièges. Au départ de sa base à Paris-CDG, elle desservira, selon Airlineroute, l’aéroport d’Annaba dès le 23 juin à raison de deux rotations hebdomadaires, et celui de Bejaia trois fois par semaine dès le lendemain, en sus de sa ligne vers la capitale. L’EuroAirport de Bâle-Mulhouse-Freiburg desservira également Alger, chaque jeudi du 2 juillet au 3 septembre et Constantine chaque mercredi du 8 juillet au 26 aout. Au départ de Lille-Lesquin, ASL Airlines proposera, à compter du 23 juin, deux rotations hebdomadaires vers Alger, et à partir du lendemain une autre vers Oran. Enfin Lyon-Saint Exupéry sera relié à l’aéroport d’Alger quatre fois par semaine à compter du 21 juin. Toutes ces lignes sont bien sûr soumises aux autorisations gouvernementales.

De son côté, la compagnie aérienne low cost Vueling annonce la reprise de ses vols pour la fin juin en Espagne puis sur plus de 180 itinéraires de son réseau européen. Elle devrait opérer plus de 2000 vols par semaine à la fin juillet et devrait rouvrir la ligne reliant Barcelone à Alger en juillet prochain également. La compagnie espagnole Iberia attendra le début juillet pour relancer ses vols réguliers vers une quarantaine de destinations en Espagne et en Europe ainsi que deux en Afrique Dakar (Sénégal) et Marrakech (Maroc) tandis que pour la destination Algérie, la compagnie prévoit la reprise de ses vols dès le début du mois de juillet. La compagnie à bas prix TUI Fly Belgium desservira deux à cinq villes algériennes au départ de l’aéroport de Lille en France et celui de Charleroi en Belgique. Il s’agit d’Alger, d’Oran de Tlemcen, Constantine et de Bejaïa.

La compagnie allemande Lufthansa n’est pas en reste et annonce sur son site électronique que les réservations pour la destination Algérie seront ouvertes à compter du 1er juin prochain et se feront en ligne via son système de réservation.

En revanche, Turkish Airlines qui prévoit de reprendre ses vols progressivement à partir de juin n’a pas encore inclus l’Algérie dans son plan d’action établi pour les trois prochains mois et dans lequel la compagnie turque desservira 22 destinations dans 19 pays avec 75 vols par semaine.Concernant la RAM, Tunis Air et Egypt Air, rien n’a filtré pour l’instant concernant la date de leur reprise vers les aéroports algériens.

Air Algérie n’a donné aucune date de reprise. L’ouverture de l’espace algérien aux vols commerciaux relève des prérogatives des hautes autorités de l’Etats.

Par ailleurs, ce qui est certain, c’est que le tarif des billets sera revu à la hausse par les compagnies aériennes en appliquant la politique des sièges vides visant à faire respecter la mesure de distanciation à bord des avions, un constat fait par l’Association internationale du transport aérien dans son dernier rapport.

Mohamed Mendaci