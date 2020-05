Agences de voyages : Volonté de s’associer au protocole sanitaire

Les agences de tourisme et de voyages ont connu, depuis le début de la pandémie du Covid-19, d’énormes difficultés financières, entraînant la faillite de certaines d’entre elles et la fermeture d’autres, outre les milliers de leurs travailleurs qui se sont retrouvés au chômage.

Le ministère du Tourisme qui tente de limiter les pertes engendrées par cette pandémie grâce au tourisme intérieur et a promis de mettre en place un protocole sanitaire qui sera lancé prochainement. Les acteurs du secteur du Tourisme qui considèrent que ce protocole porte de nombreux points positifs estiment toutefois que ce dernier ne pourra pas protéger les agences de tourisme des difficultés dans lesquelles elles se trouvent. Contacté par nos soins, le représentant de l'Union nationale des agences de tourisme estime que le sort de la saison touristique n'est toujours pas clair en raison de la situation sanitaire et la difficulté à appliquer les conditions sanitaires au niveau des établissements hôteliers. «Les agences de tourisme et le secteur en général sont gravement touchés par la pandémie du Coronavirus qui a paralysé le secteur à 100% et contribué à la faillite d'un grand nombre d'agences de tourisme et à renvoyer leurs travailleurs au chômage», nous a expliqué, M. Cherif Menasra.



Les touristes doivent être conscients



Ce dernier affirme que le protocole sanitaire que le ministère du Tourisme est en train d’élaborer ne peut être mis en œuvre, notamment au niveau des plages et des hôtels, puisqu’il est impossible de surveiller toutes les personnes ou d’accorder plus d'une chambre à une famille.

Concernant l'indemnisation des pertes subies par les agences de tourisme, le représentant de l'Union a déclaré qu'à présent, il n'y avait rien de nouveau à ce sujet et assure que les propriétaires des agences attendent toujours la décision des autorités compétentes. «Ce que les propriétaires des agences de tourisme veulent aujourd'hui, c'est comprendre leur situation et aider les milliers de travailleurs qui se sont retrouvés en chômage», a-t-il indiqué, soulignant que l'avenir des agences est tributaire du retour du transport aérien et que leur activité ne peut reprendre que si l'activité touristique reprend dans le monde.



Les réservations doivent être effectuées via les agences de voyages



Pour sa part, M. Yacine Lebaili, vice président du syndicat national des agences de voyage a regretté le fait que la tutelle n’a pas associé les agences de voyage dans l’élaboration du protocole sanitaire et reconnu toutefois que le protocole comporte plusieurs points positifs, tout en soulignant la nécessité d'aider les agences de tourisme en difficultés. «Le ministère est tenu de relancer les agences de tourisme en imposant certaines mesures en exigeant que les réservations d’hôtels et de billets d’avion soient effectuées via les plateformes et les bureaux des agences afin de bénéficier d'une marge bénéficiaire», a-t-il déclaré, ajoutant qu'il faudrait réfléchir à attirer plus de 4 millions de touristes algériens. Un chiffre, précisera-t-il, qui a été réparti ces dernières années sur plusieurs pays du monde.

Le vice-président du SNAV a regretté par ailleurs la situation dans laquelle se trouvent les 3000 agences de tourisme à travers le pays. «Elles ont toutes subi un coup dur cette saison», a déploré M. Lebaili qui révèle que ces dernières se préparent à s'organiser et à transmettre leurs revendications et leurs préoccupations communes aux autorités compétentes dans un avenir proche, afin qu'elles puissent reprendre leurs activités.

«Une reprise qui ne sera pas facile avec les répercussions de la crise sanitaire et son impact sur le tourisme mondial en général», a-t-il dit.

Salima Ettouahria