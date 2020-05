Commission des finances et du budget : Examen des amendements proposés

La Commission des finances et du budget de l'Assemblée populaire nationale (APN) a tenu, jeudi dernier, une réunion consacrée à l'examen des amendements proposés au Projet de loi de finances complémentaire (PLFC) pour l'exercice 2020, a indiqué la Chambre basse du Parlement dans un communiqué.

Cette réunion a été présidée par le président de la Commission Tareq Tridi en présence du ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, et de la ministre des Relations avec le Parlement, Bessma Azouar, a précisé la même source.

Les membres de la Commission ont examiné les modifications répondant aux conditions légales proposées au PLFC 2020 en vue de les examiner avec les délégués de leurs auteurs, a ajouté la même source.

Le Bureau de l’APN avait transmis à la Commission des finances et du budget à l’issue de sa réunion tenue mercredi 30 des 56 amendements proposés au PLFC.