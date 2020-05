Les présidents des groupes parlementaires : Faire face à la crise financière sans nuire au pouvoir d’achat du citoyen

Les présidents des groupes parlementaires ont plaidé pour des solutions alternatives en vue de faire face à la crise financière, sans porter atteinte au pouvoir d’achat du citoyen, mettant en avant l’impératif d’adopter une vision prospective à long terme pour l’après-épidémie de Coronavirus, afin de relancer l’économie nationale. Lors de la séance de débat du Projet de loi de finances complémentaire (PLFC) 2020, mercredi dernier, à l’Assemblée populaire nationale (APN), la présidente du groupe parlementaire de Tajamou Amel el Djazair (Taj), Karima Admane, a préconisé l’adoption d’une vision prospective en vue de concrétiser le décollage économique, à travers des réformes dans le domaine fiscal, la modernisation des banques, la détermination des choix économiques et l’élaboration d’un plan de relance économique en vue de réduire les effets de l’épidémie de Coronavirus sur l’économie nationale.

Après avoir salué les dispositions relatives à l’amélioration du pouvoir d’achat du citoyen, Mme Admane a critiqué le recours à la hausse des taxes sur les produits pétroliers.

Dans ce contexte, elle a appelé à une révision, en toute urgence, de la politique de subvention sociale, à un recensement général des familles démunies et à un nouveau modèle de consommation qui réduira la dépendance vis-à-vis de l’étranger.

Pour le président du groupe parlementaire du Mouvement de la société pour la Paix (MSP), Mehdi Zitout, la situation actuelle marquée par une crise sanitaire induite par l’épidémie du Covid-19, est une chance d’opérer une véritable relance à plusieurs niveaux, citant à ce propos, les différentes initiatives émanant de plusieurs jeunes et entreprises dans le cadre de la lutte contre cette épidémie.

Le député a salué les mesures visant à soutenir le pouvoir d'achat, appelant toutefois à revenir sur la décision de la hausse des taxes sur les produits pétroliers.

Le président du groupe parlementaire du Front El-Moustakbal, Hadj Belghaouti, a, quant à lui, souligné la nécessité de disposer d’études prospectives et de développer les secteurs de l'agriculture et du tourisme afin de réaliser un véritable décollage économique et en finir avec la dépendance aux hydrocarbures.

Le parlementaire a, par ailleurs, mis en garde contre l’impact de l'augmentation des taxes sur les produits pétroliers sur les agriculteurs, le secteur des transports et le pouvoir d'achat du citoyen en général.

Pour sa part, la présidente du groupe parlementaire de l’Union pour Nahda-Adala-Bina, Beldia Khomri, a fait part de ses appréhensions quant à l’impact des hausses proposées sur le carburant. Des craintes partagées par de nombreux députés.

Selon elle, le recouvrement des impôts non perçus et l’orientation de l'aide sociale vers les catégories qui en ont véritablement besoin sont des solutions plus pragmatiques. De son côté, le président du groupe parlementaire du Mouvement populaire algérien (MPA), El-Hadj Cheikh Berbara, a dit refuser toute hausse susceptible d'impacter le pouvoir d’achat du citoyen, appelant à revoir la politique d’aide sociale de manière à ce qu'elle profite véritablement aux personnes nécessiteuses.

Pour Kidji Mohamed, du Rassemblement national démocratique (RND), la conjoncture actuelle marquée par les répercussions de la pandémie du coronavirus sur l’économie nationale impose au gouvernement de prendre des mesures pour éviter la faillite, le recours à l’endettement extérieur et le financement non conventionnel.

Parallèlement aux dispositions proposées dans le PLFC de l’exercice en cours, le gouvernement doit réfléchir à de nouveaux mécanismes pour réaliser les équilibres financiers, a-t-il indiqué.

Pour sa part, Saïda Bounab, du Front de libération nationale (FLN), a insisté sur la rationalisation des dépenses publiques et le ciblage en matière de subventions

Elle a salué, par ailleurs, les mesures de revalorisation du SNMG, la qualifiant de pas positif dans l’amélioration du pouvoir d’achat des citoyens, en attendant d’autres dispositions avec l’amélioration de la situation financière du pays.