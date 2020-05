ANIMATION de L’ONCI durant ramadhan : Des soirées en ligne pour tous

L’Office national de la culture et de l’information (ONCI), eu égard aux mesures de confinement durant le mois béni, a concocté un programme d’animation culturelle en ligne qui a eu un grand succès, et ce dans la perspective d’entretenir un lien actif avec ses fidèles, a-t-on appris auprès de Mme Zina Azzoug, responsable de direction auprès de l’ONCI.

Les Algériens ont passé cette année le mois béni dans des conditions particulières. Privés de sorties, de balades nocturnes et de soirées animées, ils n’avaient qu’une seule solution pour se divertir. Dans cette optique, Mme Azzoug a indiqué que «depuis le 27 avril et sur la base d’une soirée par journée et de deux spectacles pour enfants les vendredis et samedis, l’ONCI a programmé un total de 25 soirées tous genres confondus pour adultes et 7 après-midi éducatifs pour enfants». Elle a souligné que «ces programmes ont été diffusés sur la chaîne YouTube de l’ONCI simultanément sur sa page Facebook, ses comptes Instagram et Twitter, ainsi que sur 9 autres pages gérées par les responsables de salles à travers le territoire national «En matière de chiffres, Mme Azzoug a indiqué que pas moins de «96.000 interactions avec la publication, soit 1095% de plus durant le ramadhan ont été effectuées». «Ainsi, les vidéos des soirées varient entre 4 K et 868 vues, en même pas deux heures», a-t-elle ajouté. Elle précise que l’ONCI a enregistré «3400 nouvelles mentions j’aime, ce qui représente 800% de plus par apport à avant ramadhan, 170550 nouvelles vues de vidéos, soit 1062% de plus et plus de 2100 connexions par messagerie grâce à la promotion des publications quotidiennes en arabe et en français suivant un plan parfaitement étudié selon la disponibilité de l’audience sur les réseaux sociaux. La page a lancé quasiment 8 à 10 publications par jour», a expliqué Mme Azzoug. S’agissant des évènements programmés, elle a souligné que «trois événements spéciaux pour la saison ramadanesque ont été créés», citant l’événement spécial soirées, l’événement spécial enfants ainsi que l’événement spécial Madih Dini. Elle précise que «les événements spécial soirées ont touché 70 000 personnes, alors que les programmes spécial enfants ont enregistré 50 000 personnes, tandis que les événements spécial Madih Dini ont concerné 46000 personnes». Par ailleurs, Mme Azzoug a précisé que «le total des abonnés de la Page s’est élevé à plus de 72 000 internautes sur la page Facebook, plus de 1158 abonnés Instagram et pas moins de 4345 abonnés Twitter, ainsi que pas moins de 14,7K abonnés Youtube». Mme Azzoug a qualifié cette opération d’animation virtuelle de réussite totale, «surtout dans les conditions dans lesquelles nous avons travaillé». «Nous avons totalement respecté les orientations du gouvernement et de la tutelle. Le personnel de l’ONCI confiné a collaboré à distance», dira notre interlocutrice. «Notre objectif était de réunir les familles, grands et petits, ce qui nous encourage à développer ce volet», a-t-elle conclu. Pour rappel, l’ONCI avait pour objectif l’accompagnement des familles algériennes lors des soirées de ramadhan en leur proposant de partager chaque soir son riche patrimoine enregistré tout au long de plus de 20 ans d’expérience. Ainsi, tous les soirs à 22h30, les internautes étaient au rendez-vous sur les liens de l’ONCI pour des concerts d’artistes d’horizons divers (chaâbi, assimi, moderne, andalou et chants religieux) diffusés sur les plateformes citées plus haut. Ces concerts virtuels ont ravi les fans des groupes El-Dey et Caméléon, ainsi que ceux de Samir Toumi et de Nadia Benyoucef, de Lila Borsali et de Hamidou en ces soirées particulières. En plus de ces soirées, les organisateurs ont concocté un programme théâtral tous les week-ends, les bambins ont été gâtés, confortablement depuis chez eux, avec les pièces théâtrales «Le voyage de Lebiba» et «Daâwat el-khir», de l’association «Le son des planches» de Saïda et de la coopérative artistique El-Othamnia».

Sihem Oubraham