Sétif : Le masque de protection gagne du terrain

A Sétif, le port du masque de protection devenu obligatoire depuis le premier jour de l’Aid el Fitr, suscite désormais l’adhésion de plus en plus de citoyens qui prennent conscience au fil des jours du danger que présente cette pandémie et la nécessité de mettre en œuvre tous les gestes barrières à l’effet de se prémunir des conséquences de cette épidémie.

Il suffit de parcourir certains grands axes de la ville et autres espaces commerciaux notamment où ce phénomène positif tend de plus en plus à se généraliser, si ce n’est l’insouciance voir l’irresponsabilité qui est manifestée, comme pour le confinement, par certains jeunes ; des adolescents qui continuent hélas à se manifester par des attitudes qui ne vous laissent pas indifférents. C’est à ce titre que nous nous sommes rapprochés de trois d’entre eux collés les uns aux autres, assis sur un banc de la cité, pour les questionner.

La réponse est sans hésitation, aspergée de surcroit d’un sourire tout d’optimisme et de sérénité : «Dieu merci nous sommes jeunes et notre immunité est suffisamment forte pour bloquer ce virus», adoptant cependant la voix de la raison lorsque nous abordons le point inhérent au port obligatoire sans distinction d’âge de ce masque de protection.

Dans les grands espaces comme les centres commerciaux ou autres lieux qui accueillent le public, cette mesure à la grande satisfaction de nombreux autres citoyens est désormais appliquée avec rigueur par les commerçants qui ne tolèrent pas qu’un tel geste barrière fasse l’objet d’infraction, sous l’œil avisé des services de police qui veillent au respect de cette mesure et continuent de sensibiliser, action consolidée par le mouvement associatif dans une dynamique fortement impulsée par l’état.

«C’est une bonne chose, c’est là autant de signes encourageants, il faut continuer. Je sais que ce n’est pas facile d’allier toute cette période de confinement avec la mise en œuvre de ces gestes barrières, mais il faudrait que tout le monde sache que c’est la seule voie pour nous sortir de cette pandémie alors à chacun sa bavette et l’obligation de respecter les mesures de distanciation», relève Saïd.

Au moment où près de 150 000 bavettes ont été distribuées gratuitement par la wilaya ces derniers jours aux citoyens, des pharmaciens de Sétif vous proposent à la vente des variétés de masques à des prix différents aussi, et n’hésitent pas à contribuer à cette vaste campagne de prévention dans une wilaya où le laboratoire de dépistage homologué récemment par l’institut pasteur au CHU Saadna-Abdenour continue de battre son plein.

F. Zoghbi