Constantine : 6.919 contrevenants au confinement depuis le 28 mars

Par ailleurs, 69 personnes ont fait l’objet de poursuites judiciaires pour répondre entre autres de faits de trafic de drogue, de port d’armes blanches et de rixe sur la voie publique. Le nombre de véhicules mis en fourrière durant cette même période s’élève à 1.633 et 68 motocyclettes. Le commissaire divisionnaire, Ouabri, a également fait part de la fermeture de 118 commerces, essentiellement des pâtisseries dont les propriétaires n’avaient pas respecté les décisions d’interdiction des activités. Sur le volet de la prévention et de la sensibilisation, les services de la Sûreté de Constantine ont effectué 69 sorties sur le terrain et organisé 76 opérations de sensibilisation auprès des citoyens, ainsi que 74 opérations de distribution de dépliants à travers tout le territoire de la wilaya. Par ailleurs, plusieurs opérations de distribution de bavettes ont été menées par les policiers, dont la dernière, à la veille de la fête de l’Aïd El-Fitr, a permis de munir quelque 5.000 citoyens de cette protection qui est désormais obligatoire.

I. B.