Covid-19 : La pandémie coûte à l’Afrique 2,5% de son PIB par mois

Le confinement imposé à travers le continent pour juguler la pandémie du Covid-19 coûte à l’Afrique 2,5% de son PIB par mois, soit l’équivalent de 65,7 milliards de dollars.

Ce montant est distinct et s'ajoute à l'impact extérieur, plus large du Covid-19 sur l'Afrique de la baisse des prix des matières premières et des flux d'investissement, souligne le nouveau rapport intitulé Covid-19 : Les stratégies de déconfinement de l’Afrique élaboré par la Commission économique pour l’Afrique (CEA). Selon les auteurs du rapport, les chefs d’entreprises privées assurent ne travailler qu’à seulement 43% de leur potentiel. Ainsi, ces estimations, qui ne prennent pas en compte le choc de la baisse des exportations de matières premières, la baisse des cours des commodités et la chute des investissements, précise la CEA, mettent en avant les difficultés pour les pays africains de faire face aux conséquences économiques de la crise sanitaire. En fait, avec la mise en place du confinement, de sérieux défis aux économies africaines ont émergé, notamment la baisse de la demande de produits et de services, le manque de trésorerie opérationnelle, la réduction des opportunités de rencontrer de nouveaux clients, la fermeture d’entreprises, les problèmes liés à l’évolution des stratégies commerciales et à l’offre de produits et services alternatifs, des contraintes dans l’expédition des produits et les difficultés d’approvisionnement en matières premières essentielles à la production. Mais parmi les problèmes les plus délicats auxquels sont confrontés les décideurs, la CEA évoque l’impact du confinement lié au Covid-19 sur la sécurité alimentaire. Aussi, la CEA propose sept stratégies de déconfinement qui permettront d’assurer une activité économique durable, quoique réduite.

D. Akila