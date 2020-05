Des Experts, à propos de la politique énergétique algérienne : Plaidoyer pour une sortie de l’Opep

Pour ce faire, ils relèvent à l’unanimité la nécessité, pour notre pays, de quitter l’Opep. Quels sont les arguments avancés ? Jointe par nos soins, Nassima Ouhab-Alathamneh, Docteure en géoéconomie de l’énergie et enseignante à l’Université de Nanterre, souligne que l’Algérie, au sein de l’Opep, «n’aura pas d’appui particulier pour élaborer ses propres plans économiques, particulièrement ceux qui lui permettront de sortir de sa dépendance vis-à-vis de la rente pétrolière». En dehors du Cartel, explique l’universitaire, notre pays «pourra fixer librement la quantité de son volume de production, renforcer sa coopération en matière d’énergie avec d’autres États et se libérer bien évidemment de tout engagement vis-à-vis des autres membres de l’OPEP». Lui emboitant le pas, le Pr. Chems Eddine Chitour, défenseur de longue date de cette thèse, pose une question lancinante : «que fait l’Algérie dans l’Opep si les pays du Golfe, à leur tête l’Arabie Saoudite, ont une position politique hégémonique loin des statuts de l’Opep, censée défendre les intérêts de tous les pays producteurs de pétrole?» De son côté, Mohamed Said Beghoul explique que les recettes algériennes seront appelées à être réduites si le prix du baril reste bas. «Mais à prix du baril fixe, les recettes peuvent être améliorées si le pays produit à pleines capacités, c'est-à-dire ne tenant pas compte des restrictions de l'OPEP», argumente Dr. Beghoul. Pour lui, l’Algérie aura mieux à quitter le cartel que d’être contrainte à sortir par la petite porte. En guise d’arguments, l’expert dira que «si Sonatrach est dans l'impossibilité d'augmenter sa production à 1.2 ou 1.3 million b/j, elle doit reconnaître que notre production est passée par son pic pétrolier, en 2008, et donc le groupe pétrolier ne pourra plus honorer son quota OPEP, si cette dernière opterait un jour pour une augmentation de sa production. Auquel cas, l'Algérie suivra le cas de l'Indonésie, qui a quitté le cartel pour cause d'impossibilité d'honorer son quota». Evoquant un pétrole brut qui ne contribue qu'à hauteur de 32% dans les recettes hydrocarbures, contre 22% Gaz naturel, 11% GNL, 20% produits raffinés, 8% GPL, 7% Condensat, le Dr. Beghoul souligne que «quitter l'OPEP et développer les filières gaz, pétrochimie et raffinage est plus rémunérateur. C'est revenir, en quelque sorte, à la stratégie du plan Valhyd (Valorisation des Hydrocarbures), tué dans l'œuf». Dans son analyse, l’expert indique que le devenir de l’OPEP est plutôt menacé par cette diversification de l’économie des pays du Golfe qui pourront quitter le cartel un par un, à l’exemple du Qatar. «C’est une question de temps, estime-t-il, surtout si les futures restrictions de l’OMC (Organisation mondiale du commerce) concernant le commerce des hydrocarbures obligeraient les pays producteurs de l’Organisation à choisir entre l’OPEP et l’OMC et pas les deux».

Fouad Irnatene