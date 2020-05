Université de M’Sila : Signature de convention de partenariat avec une entreprise du numérique

Ce partenariat consiste à offrir aux étudiants et enseignants de l’université un total de 4.900 licences pour accéder à des formations à distance.

Les formations, qui devront être à portée de clavier pour les membres de la famille universitaire, devront être également de grande qualité et toucheront des domaines aussi variés que l’informatique, les mathématiques, les sciences de la matière, les sciences humaines, le droit, l’économie, les langues et la littérature.

Les cours sont produits par de nombreux établissements d’enseignement supérieur.

La convention permet, par la même occasion aux apprenants, chercheurs et enseignants, d’accéder plus facilement au catalogue de cours et programmes en anglais proposés par des institutions internationales partenaires de Coursera, à l’instar des universités et écoles prestigieuses comme Stanford, l’université du Michigan, Oxford et Columbia.

Coursera propose aussi aux utilisateurs de se perfectionner dans un domaine en suivant plusieurs cours rassemblés dans des programmes dits de spécialisation.

Le vice-recteur des relations extérieures de l’université de Msila, Dr Hachemi Ben Ouadah, a souligné que l’accord s’inscrit dans le cadre des efforts visant à renforcer l’ouverture de l’université à l’international, notamment à travers le e-learning, afin d’améliorer la qualité de la formation et le niveau de la recherche scientifique.

Le président de la cellule assurance-qualité de l’université, Pr Youcef Djaghlouli, a noté, pour sa part, que ce partenariat est une collaboration innovante entre les deux institutions, qui va permettre à chacun des utilisateurs de l’université de mener à bien son projet dans les meilleures conditions,

et va accentuer l’internationalisation de la formation et de la recherche à l’université.

Notons que l’université de Msila, qui a réalisé dans avancées considérables

dans la numérisation de ses activités au point d’être pionnière dans ce domaine au niveau national, a été l’une des premières institutions de formations du pays à lancer l’enseignement à distance, à travers les plateformes «Moodle» et «MOOC».

F. D.