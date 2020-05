Ghardaïa: Caravane de solidarité avec les habitants de l’extrême Sud du pays

Organisée en étroite collaboration entre les services du commerce des wilayas de Ghardaïa, Ouargla, El Oued et Laghouat et des acteurs locaux, cette caravane, acheminant quelques 165 tonnes d’aides de solidarité, a choisi de venir en aide aux populations démunies de ces contrées éloignées, en rassemblant des dons en nature composés essentiellement de produits alimentaires des différents grossistes et commerçants des wilayas précitées.

Donnant le départ de cette caravane composée de sept camions semi-remorque, le wali de Ghardaïa, Boualem Amrani, a indiqué que cette action de solidarité vise à contribuer au désenclavement de ces zones et à venir en aide aux populations défavorisées.

L’opération ne sera pas la dernière et sera suivie d'actions similaires plus ciblées pour répondre aux besoins réels de ces citoyens du pays, a-t-il promis.

APS