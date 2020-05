Lutte contre la Covid-19 : L’AUF retient 7 projets d’étude présentés par des universités algériennes

L’Association mondiale d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche francophone (AUF) a sélectionné 7 projets d’étude présentés par des universités algériennes, dont celle de Bouira et de Bab-Ezzouar, portant élaboration d’un tissu autodésinfectant pour lutter contre le nouveau Coronavirus, a annoncé mardi le recteur de l’université, Lotfi Mouni.

Sur les 2.000 projets présentés par plus de 75 pays, «l’AUF a choisi 92 projets, dont 7 projets d’étude initiés par des universités algériennes. Pour celui de l’université Akli-Mohand-Oulhadj de Bouira, il sera réalisé en collaboration avec une équipe de chercheurs de l’université de Rouen (France)», a expliqué à l’APS M. Mouni.

Des enseignants mais aussi des étudiants chercheurs de l’université de Bouira prennent part à l’élaboration de ce tissu pour produire des bavettes (masques), ainsi que des blouses et sur-blouses et autres combinaisons autodésinfectantes destinées aux équipes médicales pour les aider dans leurs efforts de lutte contre le virus.

«L’AUF a accepté le projet d’étude et compte assurer son financement. Nous allons signer la convention la semaine prochaine», a précisé le recteur de l’université de Bouira.

Dans le cadre de son plan d'action spécial COVID-19, l’AUF a lancé, du 10 avril au 5 mai en cours, un appel à projets international pour soutenir, au sein de ses établissements membres, des initiatives d’étudiants, d'élèves-ingénieurs et de jeunes chercheurs liées à la pandémie.

La subvention que consacrera l’AUF pour financer tous ces projets d’études a doublé pour atteindre un million d’euros.

Le montant permettra de financer 92 projets issus de 87 établissements membres dans 44 pays, selon les détails publiés par l’Agence universitaire de la Francophonie sur son site web.

«L’objectif de cet appel à projets est d’accompagner la réponse de la communauté universitaire à la pandémie et de soutenir le développement de solutions à impact technologique et/ou social immédiat pour aider les systèmes de santé et les populations à faire face à cette crise sanitaire inédite», a expliqué l’AUF. Les dossiers reçus ont été évalués par les comités d’experts rattachés aux 10 directions régionales de l’AUF aux Etats-Unis, en Asie-Pacifique, aux Caraïbes, en Afrique centrale et Grands Lacs, en Afrique de l’Ouest, en Europe de l’Ouest, en Europe centrale et orientale, au Maghreb, au Moyen-Orient et en Océan indien.

Ils présentaient une grande variété de domaines : programmes d’aide aux populations vulnérables, fabrication de matériels de protection pour les soignants, projets de recherche sur des médicaments et applications numériques pour étudier la pandémie.