Départ du groupe de médecins et spécialistes chinois : «La situation est stable et sous contrôle»

«La situation sanitaire de l’épidémie de Covid-19 en Algérie est stable et sous contrôle, sous la direction du président de la République, du Premier ministre et du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie Covid-19.» C’est ce qui ressort des analyses et du constat effectués par le groupe de médecins chinois présents en Algérie depuis 14 jours, où ils ont été hébergés à l’hôtel AZ de Zéralda.

À la demande du gouvernement algérien, le groupe de 20 médecins et spécialistes chinois était arrivé à Alger, dans le cadre d'une mission médicale visant à partager leur expertise en matière de prévention et de contrôle de la maladie avec leurs homologues algériens et à soutenir l’Algérie dans sa lutte contre la propagation de la pandémie.

Cette équipe médicale, dotée d'une grande expérience de prévention et de contrôle du COVID-19, est composée de spécialistes dans plusieurs domaines, notamment la médecine respiratoire, les soins intensifs, les maladies infectieuses, les soins infirmiers, la biologie médicale, en plus la médecine traditionnelle chinoise.

S’agissant de la possibilité d’entamer le processus de déconfinement dans les prochain jours, le chef de la délégation médicale chinoise, le professeur Zhou Lin, soulignera que cette «question est en cours d’étude au ministère de la Santé et au Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie Covid-19».

Il ajoutera que son équipe d’experts va transmettre, avant son départ, à l’ambassade de la République populaire de Chine des suggestions, en vue de la levée progressive du confinement qui permettra au citoyen algérien de reprendre une vie normale, ces suggestions seront par la suite transmises au ministère de la Santé.

L’équipe médicale, a-t-il poursuivi, est convaincue que la situation épidémique et la crise sanitaire vont être davantage contrôlées et le peuple reprendra sa vie de tous les jours en prenant néanmoins en compte les mesures de protection en vigueur.

Selon le Pr Zhou Lin, la situation est en constante amélioration, marquée par la baisse du nombre de décès et la hausse des personnes guéries. «Nous avons partagé notre expérience et des informations utiles en matière de prévention et de contrôle de la maladie», dira-t-il.

L’Algérie accueillera-t-elle une nouvelle équipe d’experts ? Le porte-parole de la délégation indiquera que cela dépendra du gouvernement algérien, «mais je ne pense pas qu’une autre équipe de Chine viendra puisque la situation s’est beaucoup améliorée et l’Algérie dispose de très bons médecins et d’équipements médicaux très avancés», a précisé l’expert chinois.

Au sujet du coronavirus, qui a infecté jusqu’à présent 8.857 personnes et a fait 623 morts, il ne ressemble en rien au nouveau coronavirus contracté en Chine, constate le professeur chinois, qui a saisi l’occasion pour remercier l’Algérie, son gouvernement et son peuple pour l’accueil chaleureux dont a fait l’objet son équipe de médecins.

L’expert a tenu à rendre un vibrant hommage au directeur général des hôpitaux, qui n’a pas ménagé ses efforts durant les 14 jours de présence de l’équipe médicale dans la lutte contre l’épidémie de Covid-19. Il saluera également l’excellence de la relation bilatérale entre l’Algérie et la Chine qui est en constante amélioration sur tous les plans.

Le Groupe AZ Hôtel, qui a hébergé les techniciens chinois, a été, pour rappel, mis à la disposition des services de santé pour la prise en charge, en cas de besoin, des cas suspectés de Covid-19.

Les structures du groupe hôtelier ont déjà accueilli en quarantaine quelque 800 ressortissants algériens rapatriés de plusieurs pays, en attendant de recevoir pour 14 jours 200 autres qui seront affectés dans d’autres hôtels AZ, a-t-on- appris auprès du directeur général du groupe Ramdane Sadoun, qui ajoutera que la direction de l’entreprise citoyenne a décidé d’accueillir tout le monde gratuitement pour lutter contre la propagation du coronavirus.

Mohamed Mendaci