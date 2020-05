L’ancien DGSN, sa famille et d’ex-hauts responsables devant la Cour d’Alger : Procès en appel de l’affaire Hamel 1 le 31 mai

Le procès en appel de l’ancien DGSN, le général major en retraite Abdelghani Hamel, est programmé le 31 mai devant la chambre pénale près la Cour d’Alger, a-t-on appris auprès du collectif de la défense.

Déjà condamnés en mars dernier par le tribunal de Sidi M’hamed, l’ancien patron de la police , ses trois fils, ainsi que l’ex-responsable de l’OPGI d’Hussein Dey, Mohamed Rehaimia, et l’ex-responsable des Domaines, Ali Benamirane, quatre anciens walis, Abdelghani Zaalane (en détention) et Abdelmalek Boudiaf d’Oran, Moussa Ghelai (en détention) de Tipasa, Zoubir Bensebane de Tlemcen, ainsi que l’épouse de l’ancien DGSN et sa fille placées sous contrôle judiciaire, comparaîtront de nouveau, devant la Cour, suite à un appel introduit par le parquet de Sidi M’Hamed et les avocats des accusés.

Lors du procès au tribunal de Sidi M’Hamed, Abdelghani Hamel avait été condamné à une peine de 15 ans de prison ferme assortie d’une amende de 8 millions de DA, pour corruption, notamment blanchiment d'argent, enrichissement illicite, trafic d'influence et obtention d’assiettes foncières par des moyens illicites.

Son fils Amyar a écopé d’une peine de 10 ans de prison ferme et d’une amende de 6 millions de DA. Son fils Chafik a été condamné à 8 ans de prison ferme et à une amende de 5 millions de DA. Son fils Mourad a été condamné à 7 ans de prison ferme et à une amende de 5 millions de DA. Sa fille Chahinaz a été condamnée à 3 ans de prison ferme et à une amende de 5 millions de DA, alors que son épouse, Salima A., a écopé de 2 ans de prison ferme et d’une amende d’un million de DA.

Le tribunal a également condamné, dans la même affaire, Abdelmalek Boudiaf, ancien wali d’Oran, à 3 ans de prison ferme et à une amende d’un million de DA. Le même verdict a été prononcé à l’encontre de l’ancien wali d’Oran, Abdelghani Zaalane. L’ancien wali de Tlemcen, Bensebane Zoubir, a été condamné à 3 ans de prison ferme, l’ancien wali de Tipasa, Ghellaï Moussa, à 5 ans de prison ferme et à une amende d’un million de DA, et l’ex-directeur général de l’Office de promotion et de gestion immobilières (OPGI), Mohamed Rehaimia, à 3 ans de prison ferme et à une amende de 500.000 de DA. Le tribunal a par ailleurs condamné les sociétés de la famille d’Abdelghani Hamel à une amende de 32 millions de DA, avec la confiscation de tous les biens et biens meubles.

L’ancien DGSN est poursuivi dans plusieurs affaires, dont celle de l’ancien chef de sûreté de wilaya d’Alger, renvoyée à plusieurs reprises par le tribunal de Blida, et le procès de la société AMC, par le tribunal de Boumerdès, qui se tiendra, début juin. Ces reports interviennent suite aux mesures de prévention contre le coronavirus. Hamel a été également placé en juillet de nouveau en détention provisoire par le juge d’instruction près le tribunal de Chéraga, dans une affaire de saisie de grandes sommes d'argent de source suspecte, à l'intérieur d'un logement à Moretti, pour violation de la réglementation et du règlement relatifs au change et au mouvement de capitaux de et vers l'étranger, blanchiment d'argent dans le cadre d'un groupe criminel organisé, abus de fonction «et trafic d'influence». Deux anciens ministres, Abdelghani Zaalane et El Ghazi Mohamed, ainsi qu’un sénateur sont poursuivis dans cette lourde affaire.

Neila Benrahal