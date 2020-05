Chine : Assouplissement des restrictions sur les vols internationaux

La Chine va assouplir les restrictions drastiques imposées depuis deux mois aux vols internationaux, a annoncé mercredi un responsable du secteur, alors que nombre de Chinois bloqués à l'étranger se plaignent de ne pouvoir rentrer dans leur pays.

Disant redouter des cas importés de coronavirus, la Chine, où l'épidémie a fait son apparition fin 2019, a réduit fin mars les vols entre la Chine et le reste du monde à une liaison par semaine par compagnie (chinoise ou étrangère) et par pays. Début avril, les vols internationaux à l'arrivée et au départ de la

Chine sont ainsi tombés à environ 1% du niveau pré-épidémique. Mais à compter du lundi 1er juin, la limite passera de 134 à 407 vols par semaine, a déclaré le directeur adjoint de l'Administration chinoise de l'aviation civile (CAAC), Li Jian.

«En raison de la demande, la CAAC va envisager d'accroître raisonnablement le volume des vols, tout en maintenant un contrôle des (cas de contamination) importés en Chine», a-t-il déclaré à l'agence de presse China News Service.