Tizi Ouzou : Réunir les conditions d’une reprise sans risque

Le chef de l’exécutif de la wilaya de Tizi-Ouzou, Mahmoud Djamaa, a insisté, mardi dernier, sur la nécessité de reprendre l'activité économique et relancer les projets dans tous les secteurs dans le but de respecter les délais contractuels et les engagements pris envers la population. S’exprimant lors d’une cérémonie de présentation de vœux de l’Aid El Fitr aux directeurs de l'exécutif et les chefs de daïras, Mahmoud Djamaa les a instruits à arrêter un plan d'actions à mener dans le cadre de la lutte contre les feux de forêt, l'alimentation des populations en eau potable, le suivi permanent des chantiers inscrits à l'indicatif des secteurs de l'éducation, de l'enseignement supérieur et la préparation de la saison estivale, ainsi que l'opération de distribution de logements de type publics locatifs dans certaines localités où le programme est en voie de réception. Le premier magistrat de la wilaya a rappelé «l’obligation de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour éviter la propagation de la pandémie».

Il a aussi appelé les opérateurs économiques à relancer leurs activités en s’inspirant de l’expérience des agriculteurs de la wilaya qui ont continué à exercer normalement leur activité depuis l’apparition de la pandémie sans enregistrer de cas de contamination. Les mêmes mesures adoptées par ces agriculteurs peuvent être appliquées dans les chantiers, notamment la distanciation physique et le port de la bavette, a observé le wali.

Il exhorte tous les intervenants à s’organiser pour réunir les conditions de préventions contre la propagation de la Covid-19. Concernant la question du transport dont auront besoin les travailleurs appelés à rejoindre les chantiers, le wali a fait savoir que «des instructions ont été données à la direction de transport en vue d'étudier, avec ces entreprises et les bureaux d'études, la mise en place d'un plan visant à assurer le transport de leur personnel».

Cette mesure, a-t-il souligné, «vise à permettre la relance des chantiers de réalisation de certains programmes en relation direct avec le quotidien du citoyen, notamment, dans l’habitat et l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la santé afin de répondre à la demande en prévision de la prochaine rentrée sociale. Une reprise qui se fera, a-t-il toutefois précisé, «avec l'obligation du respect des mesures de prévention en vigueur contre la pandémie, tel le port obligatoire du masque», rappelant, à ce titre, qu'une vaste opération de distribution de quelque 200.000 masques a été entamée au niveau de la wilaya. Citant l'exemple du secteur de l'agriculture qui a maintenu un certain rythme de travail durant cette pandémie en observant les mesures de protection nécessaires, M. Djamaa a considéré qu'il est «possible pour les travailleurs du bâtiment d'observer les mêmes mesures sur les chantiers».

Bel. Adrar