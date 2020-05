Accidents de la Route : 6 morts et 306 blessés en 24 heures

Six personnes ont trouvé la mort et 306 autres ont été blessées dans des accidents de la route survenus à travers le territoire national durant les dernières 24 heures, a indiqué hier un communiqué de la Protection civile. Les éléments de la protection civile ont procédé, en outre, au repêchage et à l'évacuation vers les structures sanitaires locales de trois personnes décédées noyées dans des réserves d'eaux au niveau des wilayas de Tébessa et de Souk Ahras. Concernant les activités de lutte contre la propagation du coronavirus, les mêmes services ont effectué, durant la même période, 109 opérations de sensibilisation à travers 23 wilayas (83 communes), ainsi que 163 opérations de désinfection générale à travers 30 wilayas (98 communes). Ces opérations ont touché l'ensemble des infrastructures et édifices publics et privés, quartiers et ruelles où 777 agents de la Protection civile tous grades confondus, 81 ambulances, 115 engins ont été mobilisés. Il a été également mis en place des dispositifs de surveillance dans cinq sites d’hébergement destiné au confinement à travers les wilayas d’Alger, Khenchela et Tamanrasset. Par ailleurs, les secours de la Protection civile ont procédé à l'extinction de deux incendies urbains et industriels au niveau des wilayas de Biskra suite à un incendie qui s'est déclaré dans des chalets-dortoir dans la commune d'Oumache, sans faire de victimes et au niveau de la wilaya de Sétif, où un incendie s'est déclenché dans deux poulaillers, causant des pertes estimées à 6.000 poussins brulés.

Les mêmes services sont intervenus aussi à Skikda suite à une explosion de gaz de ville à l'intérieur d’une habitation situé au 3e étage d'un immeuble à la cité les frères Saker, commune de Skikda, qui a causé des brûlures légères à une personne.