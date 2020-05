Noyades, feux de forêt, accidents et Coronavirus : Saison estivale chargée pour les sapeurs-pompiers

Les sapeurs-pompiers se préparent déjà à affronter la saison estivale, avec la problématique des feux de forêt et l’augmentation des noyades, notamment dans les plages interdites et les mares d’eau, ainsi que les accidents de la circulation.

Le bilan est alarmant : 18 personnes sont mortes noyées, depuis le début du mois de mai, selon la Protection civile. Une hausse sensible par rapport à la même période de l’année précédente avec 14 cas. «Ce sont des chiffres inquiétants. Les cas ont été enregistrés durant le mois de ramadhan et en période de confinement sanitaire dans les wilayas de Khenchela, Tiaret, Boumerdès, Guelma, Souk Ahras, Tébessa, El Bayadh et Oum El Bouaghi. Parmi les victimes, des enfants en bas âge qui se sont noyés dans des mares, comme à Boumerdès où quatre enfants d’une même famille ont péri dans une retenue collinaire», a déploré le chef du bureau de l’information et de sensibilisation auprès de la Direction générale de la protection civile, le capitaine Nassim Bernaoui.



Vacances prolongées



Dans une déclaration à El Moudjahid, l’officier a tiré la sonnette d’alarme. «C’est un problème de prise de conscience, la Protection civile a intensifié les actions de sensibilisation, notamment en direction des parents, pour surveiller davantage leurs enfants en prévision des vacances prolongées et des vagues de canicule. De même pour les agriculteurs, qui doivent sécuriser les retenues collinaires dans les champs, ainsi que les collectivités locales, qui doivent contrôler les retenues anarchiques et procéder à leur éradication car elles constituent une menace, notamment pour les enfants», a-t-il insisté.

Le capitaine Bernaoui a mis l’accent sur la nécessité de conjuguer les efforts pour endiguer ou réduire au moins le phénomène des noyades mortelles, notamment avec l’ouverture prochaine de la saison estivale. Interrogé sur les mesures prises par le DGPC, l’officier a souligné que le dispositif sera adapté aux décisions prises par les hautes autorités. «Il faut savoir qu’il s’agit d’une période exceptionnelle et de longues vacances, une chaleur précoce peut favoriser les incendies de forêt». Dans ce sens, le capitaine Bernaoui a assuré que toutes les wilayas sont dotées cette saison de colonnes mobiles dans la lutte contre les feux de forêt. «Certaines wilayas à risque ont été dotées de deux colonnes», a-t-il fait savoir, ces colonnes ont été mobilisées également dans les opérations de désinfection des lieux publics. « L’effectif et les moyens matériels seront orientés vers le dispositif de sécurisation de la saison estivale. Les sapeurs-pompiers seront sur tous les fronts d’où la nécessité de la contribution de la population à travers le respect des mesures sanitaires», a-t-il insisté.



Les incendies industriels, une menace sur l’économie



Un autre phénomène constaté ces dernières semaines est celui des incendies industriels. En effet, plusieurs incendies ont eu lieu dans des zones industrielles à l’instar de l’unité de fabrication de moteurs électrique de Ain Defla, l’usine d’Oran de Général Emballage ravagée par un incendie et l’atelier de transformation de pneus d’Aghribs, à Tizi-Ouzou alors qu’à El Tarf, une unité de textile a été ravagée par le feu. Ces incendies ont ravagé des unités de production qui contribuent au développement économique national. Y a-t-il eu négligence en matière de prévention ou s’agit-il d’actes criminels ? Le capitaine Bernaoui a insisté sur le maintien et le renforcement du dispositif de sécurité dans les usines et les entrepôts souvent confié à des agents de sécurité. «Des incendies ont été enregistrés dans des usines fermées ou partiellement opérationnelles. Les enquêtes des services de sécurité vont déterminer les causes et les circonstances. Les sapeurs-pompiers sont sur tous les fronts, notamment avec la crise sanitaire. Il est donc crucial aujourd’hui de renforcer le dispositif de sécurité au niveau des usines de production afin de préserver les emplois et les investissements en ce contexte particulier», a-t-il assuré, tout en assurant l’engagement de l’institution à préserver la santé publique et l’économie nationale à travers la prévention contre les feux de forêt et des récoltes.

Par ailleurs, l’insécurité routière continue de sévir alors que la circulation automobile a été totalement suspendue les deux jours de l’Aïd El Fitr. Les unités de la protection civile ont enregistré durant le troisième jour de l’Aïd, 208 interventions suite à des accidents de la circulation causant la mort de 6 personnes. «Nous avons enregistré 306 blessés sur place, c’est un nombre record, il faut mettre un terme à l’hécatombe sur les routes par une prise de conscience générale».

Neïla Benrahal