Programme de 3.000 logements à Oued Tlélat : Les travaux d’aménagement extérieur achevés dans 3 mois

Les services de l’Office de promotion et de gestion immobilières d’Oran viennent d’attribuer le projet de réalisation des travaux d’aménagement extérieurs de 1.400 logements sociaux sur un programme de 3.000 à Oued Tlélat, a-t-on appris, hier du chargé de communication de cet établissement. Pour livrer les travaux dans les meilleurs délais, les services de l’OPGI les ont confiés à six entreprises. Selon ce responsable, les chantiers des différents îlots devraient être réceptionnés dans un délai de trois mois. Les VRD des 1.600 unités restantes seront pris en charge par la direction de l’urbanisme et de la construction, a-t-on indiqué. Concernant le programme d’habitat de Oued Tlélat, il faut savoir qu’après un arrêt de près de deux mois en raison de la pandémie de coronavirus, les travaux de réalisation des voiries et réseaux divers (VRD) et d’aménagement extérieur au niveau du chantier de construction de 8.000 logements ont repris au début du mois de mai.

Les gros œuvres de ce chantier qui accueille trois grands programmes, à savoir 2.500, 2.500 et 3.000 unités formule LPL (logement public locatif), ont été achevés et réceptionnés a-t-on précisé.

Les équipements publics de base, en particulier éducatifs, prévus dans ce nouveau pôle urbain, devront suivre la même cadence dans l’avancement des travaux afin qu’ils soient livrés parallèlement à la distribution des logements.

Concernant les chantiers en cours relevant du secteur de l’habitat, le wali Abdelkader Djellaoui avait indiqué, quelques jours avant le début de la crise sanitaire, que le projet est en tête de ses préoccupations. A ce propos, il a révélé qu’un programme global dépassant 55.000 logements est en cours de réalisation -toutes formules confondues- à travers la wilaya.

Depuis le mois d’octobre 2019, a ajouté le responsable, un plan d’action a été mis en place afin d’assurer à ce programme les meilleures conditions de sa mise en œuvre, entre autres, la disponibilité des assiettes foncières, notamment dans les nouveaux pôles urbains de Oued Tlélat et Misserghine qui accueillent une bonne partie des projets en cours.

Dans cette optique, de nombreuses entraves ont été levées, selon Abdelkader Djellaoui, en particulier celles d’ordre financier, ce qui a permis de lancer les travaux d’aménagement extérieur et le raccordement aux réseaux divers dans plusieurs sites.

La wilaya verra en 2020 la réception de 8.000 logements sociaux dont une partie est destinée aux bénéficiaires de décisions de pré-affectation. Sauf imprévus majeurs, il est programmé dans la même année, la distribution de 14.000 logements de type location-vente et 1.000 en promotionnel aidé. A cela s’ajoutent la distribution de subventions destinées à l’habitat rural et la poursuite des opérations de réfection et de consolidation du vieux bâti situé dans le centre-ville.

