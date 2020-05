Annaba : Nouveau poste avancé pour les maladies infectieuses

Un nouveau poste avancé destiné aux consultations spécialisées en maladies infectieuses est mis en place au cours de cette semaine, a indiqué le wali, Djamel Eddine Brimi.

Il est installé au niveau de la structure de santé de proximité de la cité Didouche-Mourad au chef-lieu de wilaya, a précisé le chef de l’exécutif de wilaya, assurant que tous les moyens humains et matériels sont mis en œuvre, en coordination avec le service d’infectiologie de référence de l’hôpital Dorban, du CHU d’Annaba. Pour lutter contre la pandémie de coronavirus, entre 40 et 60 tests de dépistage sont effectués quotidiennement à l’annexe de l’Institut Pasteur, a annoncé le directeur de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, le Dr Mohamed Nacer Dameche.

Sur les 10 foyers d’infection dans la wilaya, 8 ont été totalement maîtrisés par les brigades épidémiologiques, tandis que les deux autres ont été identifiés à la cité Didouche-Mourad et la nouvelle ville de Draa Errich, a-t-on indiqué.

183 cas confirmés ont été enregistrés jusqu’à présent, plaçant Annaba à la 13e position à l’échelle nationale et ce, suite au non-respect par les citoyens des mesures préventives. Par ailleurs, 200.000 masques de protection ont été distribués aux citoyens par les services de la wilaya.

B. G.