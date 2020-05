Skikda : Réalisation d’un passage piéton en 3D

L’association nationale de prévention et de culture routière en coordination avec l’association des jeunes algériens ont lancé à Skikda une initiative de doter plusieurs routes de passages piétons en trois dimensions, comme première du genre dans la wilaya, a-t-on appris, mardi du coordonnateur de wilaya de cette association, Sofiane El Aissoub.

Mise en place pour un début à la cité des allées de Skikda, cette initiative qui s’inscrit dans le cadre des efforts déployés pour réduire le nombre d’accidents de la route et lutter contre l’excès de vitesse, vise à apprendre aux enfants de traverser la chaussée dans les passages piétons d’une part, et d’autre part rappeler aux conducteurs l’impératif de respecter la priorité aux piétons, selon la même source.

Le représentant de l’Association des jeunes Algériens, Alaedinne Doub a pour sa part révélé que deux passages piétons en 3D ont été réalisés au centre-ville de Skikda en attendant de poursuivre cette initiative dans toutes les communes de la wilaya selon un programme spécial, soulignant que ces passages sont généralement tracés durant la nuit pour ne pas entraver la circulation.

Il est à noter que nombreux sont les citoyens qui ont salué cet équipement qui, grâce à un effet d’optique, donne l’illusion d’un ralentisseur surélevé visible pour les conducteurs sur plusieurs mètres.