Chlef : 21 ha de couvert végétal brûlés à El-Marsa

Vingt-et-un (21) hectares de couvert végétal sont partis en fumée dans un incendie qui s'était déclaré durant ces dernières 48 heures dans la forêt «Daoula», dans la circonscription d'«Oued Sidi Masser» de la commune d’El Marsa (à 85 km au nord-ouest de Chlef), a-t-on appris lundi auprès de la Conservation locale des forêts.

«L’incendie, qui s'était déclaré samedi, avant son extinction totale aux premières heures de la matinée de lundi, a causé la perte de 21 ha de couvert végétal, dont 12 ha de pin d’Alep et neuf ha de végétation», a indiqué à l’APS le chargé de l’information auprès de la conservation des forêts, Mohamed Boughalia.

«Il s’agit du 3e incendie de forêt déclaré durant ce mois de mai et à quelques jours seulement du lancement de la campagne anti-incendies 2020», a-t-il précisé. S’agissant des préparatifs inhérents à cette campagne, dont le lancement est prévu le 1er juin prochain, M. Boughalia a fait part de la mobilisation de 21 points de contrôle (neuf fixes et 11 mobiles), parallèlement à 12 équipes d’intervention avec agents qui seront soutenus par 340 autres employés au niveau des chantiers des travaux sylvestres.

Mohamed Boughalia a fait part, en outre, de la programmation «jeudi prochain», d’une réunion avec les services de la Protection civile pour, a-t-il dit, «mettre au point des dernières mesures relatives à la campagne anti incendies».

Il a lancé, à cet effet, un appel aux citoyens en vue de faire prévaloir l’esprit environnemental, «signalant tout départ d'un incendie dont ils sont témoins dans les plus brefs délais possibles, afin de contribuer à la sauvegarde du couvert végétal.»

Durant la campagne 2019, la wilaya a enregistré la déclaration de 125 incendies ayant causé la perte de 367 ha de forêts, sachant que la superficie forestière locale est estimée à 99.000 ha, équivalant à 24% du territoire de la wilaya.