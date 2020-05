Produits importés représentant un risque de cancer : L’Apoce salue l’ouverture du dossier

Le président de l'Association de protection du consommateur et de son environnement (APOCE), Mustapha Zebdi, a salué hier la décision du ministre de la Santé d'ouvrir le dossier des produits alimentaires cancérigènes.

«C’est une déclaration courageuse que nous souhaitons voir se concrétiser sur le terrain afin de protéger la population de tout produit qui représente un danger pour la santé publique», a affirmé M. Zebdi sur la page officielle de l'Apoce.

Il a rappelé que son association était parmi les premières à ouvrir le débat autour du sujet de la qualité et la nature de notre alimentation. «A l'époque, nous avons été accusés de vouloir semer la confusion chez le consommateur», a- t-il regretté, soulignant que l'ouverture de ce dossier par le ministère de la Santé constitue une opportunité pour l'Apoce de relancer, d'élargir son action et de présenter sa vision sur ce sujet.

«La déclaration du représentant du gouvernement est très importante, d'autant plus qu'il s'agit de réaliser» des études sur tous les types de produits alimentaires importés ; certains d’entre eux peuvent être un facteur de risque de certains types de cancer en Algérie», a-t-il rappelé.

Le président de l'Apoce a, toutefois, tenu à préciser que les produits importés ne sont pas les seuls facteurs de risque. Il existe également des produits issus de la production nationale qui dépendent dans leur fabrication de matières premières importées et qui peuvent être dangereux pour la santé autant que les produits importés, mais, insiste-t-il, le plus grand danger demeure en ces derniers.

Selon M. Zebdi, les analyses effectuées par des laboratoires algériens sont très limitées, et plusieurs produits importés ne font pas l'objet d'analyses.

Le risque peut être dû la présence de substances radioactives, de pesticides ou de produits génétiquement modifiés ; or, nos laboratoires n'effectuent pas ce genre d'examen et se contentent des résultats des laboratoires étrangers et le produit finit sur le marché. Il s’avère donc nécessaire d'accorder toute leur importance aux laboratoires afin qu'ils puissent mener à bien leur rôle dans la protection du consommateur.

Selon M. Zebdi, ce dossier n'est pas uniquement l'affaire du ministère de la Santé, il nécessite l'implication de plusieurs secteurs, notamment celui du Commerce, de l'Industrie, des Affaires étrangères par le biais des attachés économiques des représentations diplomatiques algériennes à l'étranger.

Le président de l'Apoce a exprimé enfin son souhait que les déclarations du représentant de l'exécutif soient suivies de mesures concrètes sur le terrain le plus tôt possible.

«Nous avons proposé la mise en place d'un organe de protection du consommateur qui prendra en charge la coordination entre les différents secteurs. Nous considérons également qu'il est temps de mettre en place une feuille de route claire bien définie où il n’y aura pas lieu de faire marche arrière », a-t-il indiqué.

Salima Ettouahria