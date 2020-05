Nouveau roman, de Yasmina Khadra : Le Sel de tous les oublis sortira le 20 août prochain

Le dernier livre de Mohamed Moulesshoul, alias Yasmina Khadra, intitulé le Sel de tous les oublis, sortira le 20 août prochain, comme il l'avait annoncé, vendredi dernier, lors de la rencontre webinar littéraire, proposée par Atlas (Algerian Talents & Leaders Association) de Paris.

C'est un hommage au révolutionnaire algérien Abane Ramdane, précise-t-il, en ajoutant qu'il sera prochainement disponible sur sa page Facebook afin que ses lecteurs puissent accéder à la quatrième de couverture. Il expliqué que le titre est le refrain d'une chanson. Quant à la trame du roman, il est expliqué que le personnage principal essaye de trouver une réponse en fuyant sa propre vérité. Il essaye d’oublier mais il ne peut pas oublier, soulignant que c’est un roman, qui sied à un contexte de déconfinement. "C’est un personnage qui est abandonné par sa femme. Il va se clochardiser et va découvrir l’Algérie des années 1960. Il va découvrir les rêves, les mentalités, les frustrations, les habits…

C’est une pérégrination à travers l’Algérie, fraîchement indépendante", a-t-il souligné, précisant que l’illustration est du peintre algérien Amine Ouchene, connu pour ses peintures abstraites et, surtout, avant-gardistes. «Lorsqu’une femme claque la porte et s’en va, elle emporte le monde avec elle. Adem Naït-Gacem l’apprend à ses dépens. Ne supportant pas le vide laissé par le départ de son épouse, l’instituteur abandonne ses élèves et, tel un Don Quichotte des temps modernes, livré aux vents contraires de l’errance, quitte tout pour partir sur les chemins. Des rencontres providentielles jalonnent sa route : nain en quête d’affection, musicien aveugle au chant prophétique, vieux briscards, galériens convalescents et simples d’esprit le renvoient constamment aux rédemptions en lesquelles il refuse de croire. Jusqu’au jour où il est rattrapé par ses vieux démons», lit-on sur la couverture du livre publiée sur son compte Facebook. Cette histoire aux péripéties, semble-t-il, fort croustillantes et riches en surprises, est une belle promesse d’évasion que fait Yasmina Khadra à ses centaines de milliers de lecteurs dans le monde, notamment en Algérie. L'auteur a vu plusieurs de ses romans adaptés au cinéma et au théâtre en Amérique Latine, en Afrique et en Europe et en bandes dessinées. Ses romans sont traduits en une cinquantaine de langues



Kafia Ait Allouache