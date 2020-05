Conjoncture : Acter l’intégration africaine

La deuxième édition du Rapport de l’Indice d’intégration régionale en Afrique (ARII 2019) lancé récemment à Addis-Abeba vient confirmer le niveau relativement faible d’intégration du continent et a invité les pays africains à bâtir des économies plus résilientes à travers l’intégration. Ce qui était un choix, devient un impératif. Ce renforcement recommandé se veut une parade à des situations et chocs imprévisibles qui n’épargnent aucun continent ni pays, comme le Covid-19. Il y a 57 ans, Kwame Nkrumah, le père du panafricanisme, l’a écrit dans son livre L’Afrique doit s’unir : «L’unification totale de l’économie africaine à l’échelle continentale est le seul moyen qu’aient les États africains d’atteindre un niveau qui ressemble à celui des pays industrialisés». C’est un secret de polichinelle de dire que le libre-échangisme industrialiste des pays occidentaux, qui a participé à la prédation de l’Afrique, le sera davantage post-pandémie coronavirus. Plus que jamais, l’Afrique doit partir d’un nouveau paradigme pour espérer faire fructifier sa propre zone de libre-échange, baptisée Zlecaf. Ensemble, les pays du continent doivent signaler au monde capitaliste qu’ils ne sont pas une marchandise. Et ladite Zone, pour reprendre la formule de l’économiste camerounais, Thierry Amougou, «ne doit pas être l’arène de jeu des entreprises multinationales occidentales, un espace qui n’apporterait pas de surplus conséquent de bien-être aux populations africaines». Mieux, l’Afrique doit se montrer, économiquement, plus forte, plus offensive. Pour cela, des mesures protectrices pour l’Afrique sont nécessaires. Avec un poids d’à peine 3 % dans le commerce mondial, le continent reste un acteur subalterne des échanges. Aucun pays dit développé n’a basé son développement réel sur le libre-échange, mais sur un protectionnisme constant et un taux de change au service de son plan national d’industrialisation. À ce sujet d’intégration africaine, Michel Santi, économiste, dans un entretien accordé à

El Moudjahid, était on ne peut plus clair : «Le premier partenaire de l'Afrique doit être l'Afrique. L'Afrique ne doit compter que sur elle-même et sur ses propres ressources, y compris et d’abord humaines. Elle ne peut plus se permettre, encore et toujours, d’être parasitée par d'autres puissances qui lui imposent un colonialisme physique et militaire ou un colonialisme économique, à l’image de celui imposé par la Chine ces dernières décennies». Il faut en outre, explique-t-il, «pouvoir se débarrasser de tous ces traditionalismes qui paralysent encore et toujours certains pays d'Afrique».

La Zlecaf s’érige dans le contexte actuel en une opportunité à ne pas rater, en ce sens de permettre au continent de tisser «sa propre natte» à travers, entre autres, des exigences formelles de transfert de technologie aux Occidentaux contre ses matières premières et l’intégration de son marché. Cela peut être un prélude à la naissance de champions industriels panafricains.

Fouad Irnatene