Sommet du G7 : Annoncé pour fin juin

Le sommet du Groupe des sept (G7) devrait se tenir à la Maison Blanche vers la fin du mois de juin prochain, a déclaré mardi l'attachée de presse de la présidence américaine, Kayleigh McEnany. «Le président pense qu'il n'y a pas de meilleur exemple de réouverture dans cette transition vers la grandeur que le G7. Il se tiendra ici (à la Maison Blanche), probablement vers la fin du mois de juin», a annoncé Mme McEnany aux journalistes lors d'un point de presse au siège de la présidence américaine. «Jusqu'à présent, les dirigeants étrangers ont accueilli cette idée très favorablement», a-t-elle souligné, ajoutant que la Maison Blanche serait le lieu privilégié pour le sommet. Le président américain Donald Trump a affirmé la semaine dernière qu'il envisageait d'organiser le sommet à Camp David, alors qu'il avait été prévu de le tenir par vidéoconférence en raison de la pandémie. Les Etats-Unis ont signalé plus de 1,68 million d'infections et 98.000 décès en date de mardi soir, selon un décompte de l'université Johns Hopkins.

Ces deux bilans sont bien plus élevés que ceux de tout autre pays ou région du monde.