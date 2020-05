APLFC 2020 : L’urgence d’une planification stratégique

La crise actuelle que traverse le pays, notamment au plan économique, recommande des autorités à «plus de rigueur budgétaire et une mobilisation des compétences nationales autour d’objectifs précis».

Dans une contribution dont il nous a fait part, le Dr Abderrahmane Mebtoul, professeur des universités, expert international souligne «l’urgence d’une planification stratégique» sur la base d’une analyse exhaustive des éléments et mesures contenues dans l’avant-projet de loi de finances complémentaire pour l’exercice 2020.

Tout en rappelant les éléments qui président à l’élaboration des lois de finances en Algérie depuis l’indépendance, et déterminent fondamentalement la structure de ces lois, notamment le prix du baril de pétrole, les recettes des hydrocarbures et dérivés composant 98% des recettes en devises de l’Etat, il précise «qu'une loi de finances ne peut remplacer une planification stratégique qui fait cruellement défaut ; son objectif étant seulement de retracer les prévisions des dépenses et des recettes de l'Etat». L’expert appelle au réalisme, car «avec moins de 40 milliards de dollars de réserves de change fin 2020, sous certaines conditions, le risque est l’épuisement de ces réserves le premier semestre 2022, supposant une mobilisation générale, plus de rigueur budgétaire, une profonde refonte politique». Toutefois, les perspectives ne sont pas aussi sombres. «L’Algérie dispose de compétences suffisantes localement et à l’étranger pour s’en sortir à condition d’un retour à la confiance Etat-citoyens, de développer une stratégie économique basée sur nos capacités propres, d’opérer les choix judicieux avec nos partenaires étrangers et enfin d’utiliser nos richesses pour un développement durable», indique M. Abderrahmane Mebtoul. Dans cette optique, «il y a lieu de procéder sans complaisance à un examen très lucide de la situation pour mieux réagir dans plusieurs segments de la vie économique et sociale, tels l’éducation-formation, le savoir -pilier du développement-, la santé, la modernisation de l’agriculture, la culture financière des acteurs économiques, l’efficacité de l’administration, la relance des entreprises, à travers une nouvelle politique industrielle, lutter contre les déséquilibres régionaux et les inégalités sociales, la formation civique et politique de la jeunesse et tant d’autres domaines».

Il s’agit de «proposer des solutions opérationnelles et non théoriques en regroupant toutes les énergies créatrices au sein de structures homogènes multidisciplinaires, débureaucratisées et décentralisées».

En conclusion, et du point de vue de l’expert en économie, «des stratégies d’adaptation réalistes s’imposent au sein d’une nouvelle gouvernance, tenant compte des nouvelles transformations du monde dans le domaine sanitaire, économique, social, culturel et sécuritaire entre 2020/2030 et une mobilisation de toutes les compétences nationales locales et à l’étranger mais ne devant pas être utopique devant d’abord retenir celles qui sont encore en Algérie».

D. Akila