Débat sur le projet de LFC-2020 à l’APN : Les réserves des députés

Les députés ont réagi à la proposition d’augmentation des tarifs des produits pétroliers ou assimilés, prévue dans le projet de la loi de finances complémentaire PLFC-2020, en débat actuellement à l’APN. L'augmentation sera de 3 DA pour les trois catégories d’essence, et de 5 DA pour le gasoil.

Des parlementaires ayant intervenu en séance plénière sous la présidence de Slimane Chenine ont en effet estimé qu’une telle hausse pourrait affecter le pouvoir d’achat des citoyens. Pour le député Nazih Beramdane, «rien ne justifie cette hausse», indique-t-il, avant d’ajouter que «l’exonération de l’IRG pour les salaires inférieurs ou égaux à 30.000 DA et la hausse du SNMG à 20.000 DA ne profiteront malheureusement pas aux bas revenus, avec la hausse des prix des carburants et des prix des véhicules neufs». Catégorique, la députée Bedra Ferkhi s'est carrément opposée à la hausse des taxes sur les carburants, invitant le ministre des Finances à procéder plutôt à la révision des taxes appliquées aux produits de consommation, «nocifs pour la santé, tels que les cigarettes et les boissons alcoolisées». L’autre préoccupation soulevée lors de cette séance-débat en présence du ministre des Finances est relative au timing de la programmation de ce projet de loi à l’APN. «Les élus de l’Assemblée n’ont pas eu le temps nécessaire d’examiner ce texte qui contient des dispositions remettant en cause des mesures déjà adoptées dans la loi de finances 2020», a fait savoir en effet le député Lakhdar Benkhallaf, de l'Union Nahda-Adala-Bina. Parmi les réajustements que comprend ce nouveau projet de loi, il cite, entre entres, la révision à la baisse du montant minimum en devises soumis à la déclaration douanière de 5.000 euros à 1.000 euros. Tout en s’interrogeant sur la raison de cette baisse, le député Lies Sadi du FLN, qui appelle à sa suppression, a plaidé, en revanche, en faveur d’un durcissement de la lutte contre les transferts illicites de devises pour l’achat de biens immobiliers à l’étranger. «Durant 15 ans, des Algériens ont transféré des sommes importantes pour l’acquisition de biens immobiliers à l’étranger. En Espagne, ils sont plus de 7.000 à disposer d’habitations de manière illicite. Les autorités devraient plutôt s’intéresser à ces personnes pour récupérer l’argent détourné» a-t-il dit. Saluant la décision du président de la République relative à l’amélioration du pouvoir d’achat et l’abattement de 50% en matière d’IRG et d’IBS au profit des revenus réalisés dans les régions du Sud, la députée Faïza Bouhama du FLN a plaidé pour une meilleure vision économique devant permettre au pays d’éviter le recours à la hausse des impôts et à la baisse des budgets d’équipements.

D’autres députés ont préconisé la nécessaire optimisation du système de recouvrement des impôts, qui, selon Saliha Mekhref du RND, «ne concerne que 40% des personnes assujetties». La révision de la politique des subventions a été l’objet de l’intervention du député Nacer Hamdadouche du MSP. «En dépit de la crise financière que traverse le pays, le gouvernement consacre 18 milliards de dollars par an pour les transferts sociaux. Il est temps de revoir cette politique et d’orienter ce soutien en faveur des personnes nécessiteuses», a-t-il dit. Il s’est interrogé par ailleurs sur les moyens à même de combler le déficit du Trésor public, eu égard à la chute drastique des prix du pétrole.

Karim Aoudia