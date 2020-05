Le Général-Major Saïd Chanegriha , Chef d’Etat-Major de l’ANP par Intérim a souligné Mercredi, que malgré ses multiples retombés, la pandémie du Coronavirus « a été une occasion pour puiser dans le capital de valeurs et de traditions de notre peuple en termes de solidarité sociale ». Ainsi, se sont manifestées les plus belles images des marques de raffermissement du lien entre la société et les institutions de l’Etat, et de la cohésion entre toutes les franges du vaillant peuple algérien qui s’est tenu comme un seul homme face à l’épidémie.

PUBLIE LE : 27-05-2020 | 15:00