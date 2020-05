Tizi Ouzou : La vigilance est toujours recommandée

Cela est dû à la prolifération d’informations diffusées sur les réseaux sociaux faisant état d’un net recul de la propagation du virus dans la wilaya selon lesquelles il n’y aurait eu aucun cas de contamination au Covid-9 depuis la deuxième décade de mai. Les professionnels de la santé mobilisés depuis l’apparition de cette pandémie estiment qu’il serait fatal à la population de baisser la vigilance et de ne pas se conformer strictement à toutes les mesures barrières recommandées par les autorités sanitaires du pays tant que la pandémie n’est toujours pas éradiquée.

«La lutte contre cette pandémie n’est pas encore finie», avertissent-ils, tout en insistant sur l’impérative nécessité du respect du confinement sanitaire et toutes les autres mesures de distanciation sociale qui sont, jusque-là, l’unique digue contre la propagation du virus. Le port de bavettes ou masques désormais obligatoire est aussi fortement recommandé par ces professionnels.

En signe d’encouragement à la mise en application de cette mesure, la wilaya a procédé la veille de l’Aid El Fitr à la distribution gratuite de plus de 200.000 bavettes. Lors de sur cette opération, le wali et président de la commission de veille et de suivi de la pandémie, Mahmoud Djamaa, n’a pas cessé d’appeler la population à la prudence tant que, a-t-il encore rappelé, «personne ne sait quand cette pandémie sera finie». «Tout le monde doit rester sur ses gardes, être prudent, vigilant et à ne pas abandonner les gestes barrières», a-t-il insisté. Bel. Adrar