Oran : Hausse des cas de covid-19 la dernière semaine de RamadHan

Il s’agit de personnes atteintes de maladies chroniques, a-t-on appris hier, auprès du Dr Youcef Boukhari, chargé de la prévention à la direction de wilaya de la santé et de la population selon lequel de 30 à 50 % des cas ont été enregistrés dans deux grands quartiers populaires, l’un à l’Est et l’autre à l’Ouest d’Oran et ce sont les enfants qui sont les plus touchés «Nous avons constaté une forte augmentation chez les enfants âgés entre 1 et 16 ans.

Dans certains cas, les parents ont été testés positifs et les enfants aussi. Dans les autres cas, les enfants positifs et les parents négatifs. Il se trouve que les enfants de ces quartiers populaires et bidonvilles parfois surpeuplés, jouent entre eux dehors et donc la contamination se fait d’un enfant à l’autre. Alors que l’école a été fermée pour limiter les contaminations, malheureusement certains parents laissent leurs enfants jouer toute la journée à l’extérieur» souligne notre interlocuteur. Il ajoute que pendant le ramadhan, les enquêtes épidémiologiques ont révélé que la plupart des nouveaux cas enregistrés étaient d’origine familiale avec un nombre allant de 4 à 13 personnes contaminées dans la même famille.

Le dernier bilan arrêté avant-hier fait état de 20 décès dans la wilaya depuis le premier cas dépisté le 18 mars 2020. Le nombre de cas positifs a atteint 540 et les cas guéris 228, selon le même document. Ces chiffres sont les résultats de 2019 prélèvements. Dans le détail, l’on croit savoir que le CHU d’Oran Dr-Benzardjeb a enregistré 174 patients rétablis dont 4 femmes enceintes sur un total de 251 cas confirmés admis au centre Covid 19 de cet établissement hospitalier, selon les données de la direction du 23 mai dernier. Quant à l’EHU 1er-Novembre, ses responsables ont fait savoir que jusqu’au 23 mai dernier, 90 patients ont quitté l’établissement après être entièrement remis.

Les centres Covid 19 de l’EHU et du CHU d’Oran sont considérés comme les principaux de la wilaya en termes de capacité d’accueil et logistique de prise en charge des malades. Les derniers tests effectués ont confirmé l’absence du virus chez patients. Les personnes rétablies ont toutes reçu un traitement à l’hydroxychloroquine, le protocole adopté par le ministère de la Santé. D’autres groupes devraient rentrer chez eux, une fois totalement guéris, ajoutent les mêmes sources. Pour rappel, un responsable de la direction de la santé a indiqué qu’une moyenne de 100 à 150 prélèvements de tests par jour est effectuée dans la wilaya d’Oran et 180 à 200 dans la région. L’on note par ailleurs que 71% des cas sont symptomatiques, 29% asymptomatique et 14% des patients ont séjourné dans les zones d’endémie, principalement en Europe avant leur retour au pays.

Amel Saher