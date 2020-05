Pr Amar Tebaibia, chef de service de médecine interne à l’hôpital Birtraria : «L’objectif principal du confinement est atteint»

«Le confinement a donné ses fruits», a précisé le Pr Tebaibia, ajoutant, que maintenant nous sommes en phase de plateau puisque l’on enregistre quotidiennement entre 150 et 200 nouveaux cas avec un nombre de décès ne dépassant pas 10 personnes par jour. «On peut dire que la situation est sous contrôle», a-t-il souligné.

Pour le spécialiste, l’objectif principal à travers l’instauration du confinement, était de ralentir la progression et la dissémination du Coronavirus qui évolue et se propage très rapidement et pour éviter la saturation des services hospitaliers, notamment en réanimation.

Les capacités d’accueil ne sont pas saturées et il y a suffisamment de places en réanimation. «On craignait une situation apocalyptique mais l’Etat a pris des mesures rapidement pour faire face à l’épidémie», a souligné notre interlocuteur, mais la situation ne risque-t-elle pas de s’aggraver si on ne respecte pas certains règles. Le problème est là. «Si les citoyens respectent les mesures de distanciation physique et le port du masque régulièrement, théoriquement il n’y aura pas d’aggravation de la situation», a-t-il noté. Le spécialiste a évoqué les conséquences du confinement prolongé sur le plan économique et sur le plan social.

Il a, à ce sujet, indiqué que le confinement lorsqu’il dure devient nuisible et va accentuer des situations de précarité et des inégalités sociales, en particulier en matière de scolarité, avec risque élevé de violence conjugale, de divorces qui ont augmenté en Chine de façon significative. Le Pr Tebaibia évoque également le risque de dégradation de pathologies chroniques, diabétes, cardiopathies, cancers, les explorations radiologiques… «Tout ça est bloqué pour le moment malheureusement», a-t-il précisé, ajoutant sur le plan économique la défaillance des entreprises ainsi que les répercussions sur les salariés et les journaliers.» Selon le professeur, la situation est difficile et pour cela la décision de déconfinement ne peut pas être prise uniquement sur des critères sanitaires mais aussi sur le plan économique et social.

«La décision de déconfinement est bio-politique, nous donnons les chiffres sur la situation épidémiologique et les autorités publiques décident de la mesure à prendre en tenant compte de la situation économique et sociale du pays, précisant que le déconfinement doit de faire de manière progressive.» «La décision se tient sur une corde raide entre une protection insuffisante avec un risque de redémarrer l’épidémie ou une protection excessive provoquant des dommages difficiles à réparer», a fait observer le Pr Tebaibia.

«La diminution de la propagation de la maladie dans la durée est conditionnée par le respect des moyens de protection afin d’éviter une deuxième vague de l’épidémie», a expliqué le spécialiste qui propose de lever le confinement progressivement pour laisser des contacts entre les gens. «Ces contacts vont développer ce qu’on appelle une immunité populationnelle», a-t-il précisé, c’est à dire entre les populations avec quelques petites infections qui à la longue vont développer une immunité puisque pour le moment il n' y a pas de vaccin. Le plus important est d’éviter les rassemblements de personnes dans un même lieu comme les assemblées générales, les fêtes, les manifestations, les cinémas et les grandes surfaces.

S’agissant de la situation de l’épidémie à l’hôpital de Birtraria, il fera savoir qu’elle est très bien gérée. «Nous avons traité 80 malades atteints et nous avons eu un seul décès enregistré tout à fait au début, un sujet âgé de 84 ans venu dans un tableau d’insuffisance respiratoire aiguë», a indiqué le Pr Tebaibia.

S’exprimant sur les priorités du secteur de la Santé après la levée du confinement, il a salué la décision prise dans le cadre de l’amélioration de la prise en charge de la femme enceinte.

Il considère que le remboursement des accouchements effectuées dans les cliniques privées est une bonne chose à condition de respecter certaines règles. Sur le volet du cancer, cette pathologie fait partie des maladies chroniques, entre autres, le diabète, l’hypertension et les maladies cardiovasculaires qui sont responsables de 41% de décès en Algérie.

Selon, le président de la société algérienne de médecine interne, les maladies chroniques conduisent en général au cancer. «Si l’on veut diminuer l’incidence des cancers et limiter les dépenses liées à leur prise en charge, il faut lutter contre les facteurs de risque, à savoir l’obésité, le diabète, le tabac», a souligné le Pr Tebaibia.

Kamelia Hadjib