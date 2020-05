Commentaire : Espoirs et ambitions du projet constitutionnel

La mouture du projet de Constitution, révélée par la Présidence de la République, relance le débat politique sur la scène nationale. Le texte, envoyé aux acteurs politiques, personnalités nationales et chefs de partis, focalise l’attention à la fois des responsables politiques et associatifs, intéressés par le contenu et par la qualité des amendements proposés par le Comité des experts conduit par le professeur Laraba. D’importantes propositions feront l'objet de discussion et d’enrichissement, dans le cadre d’un débat national libre et démocratique. Tous les Algériens sont ainsi invités à participer et à prendre part à cette entreprise qui jette les jalons d’un profond changement, dans le cadre de l’ambitieux projet de la nouvelle République promis et initié par le chef de l’Etat. Pierre angulaire du programme des réformes, lancé en janvier dernier, la révision de la loi fondamentale figure parmi les principaux engagements pris devant le peuple par le président de la République lors de la cérémonie d’investiture, tenue le 19 décembre 2019. Aussitôt installé en janvier dernier, le Comité d’experts, à sa tête l’éminent professeur, avait engagé le travail sur ce vaste chantier de la révision de la loi fondamentale sur lequel repose la concrétisation du profond changement politique, institutionnel et économique auquel aspire le peuple dans sa grande majorité. Dans la lettre de mission du Comité, le chef de l’Etat avait défini les grands axes et chapitres de la réforme constitutionnelle, mandatant à l’occasion le groupe de constitutionnalistes et spécialistes de proposer des amendements qui concrétiseront l’avènement d’une nouvelle République démocratique. Un projet de Constitution qui doit consolider le caractère démocratique et républicain de l’Etat algérien, où toutes les libertés sont respectées, garanties et protégées, concrétisant ainsi les profondes aspirations du peuple. Il est attendu du texte en préparation, la consécration de l’Etat de droit et des libertés, de l’indépendance de la justice et la séparation réelle et effective des pouvoirs. C’est d’ailleurs ce qui ressort de la première mouture rendue publique récemment, qui confirme l’orientation démocratique, républicaine et pluraliste de la République. Les amendements proposés par le comité continueront à faire l’objet de débats et de discussions au sein de la société. A présent, la commission recueille les avis, remarques et propositions faits par les acteurs politiques et associatifs ainsi que les personnalités nationales destinataires du projet. C’est à la lumière des propositions des uns et des autres que le texte sera enrichi et amélioré pour lui donner le caractère consensuel. Suite à cette phase de maturation, le projet sera soumis au Parlement pour débat et adoption, avant de le soumettre à l’approbation du peuple par voie référendaire avant la fin de l’année en cours. Il est ainsi attendu que l’année 2021 soit celle de la mise en œuvre de tous les changements prévus par la Constitution dont sera doté le pays. Aussi, l’année prochaine sera sans doute celle du renouveau démocratique et institutionnel dans le cadre de l’avènement de la nouvelle République. Un ambitieux projet qui marquera à coup sûr la rupture avec les pratiques et les options qui ont largement montré leurs limites. Une page se tourne, une nouvelle s’ouvrira avec des espoirs, des ambitions et de nouvelles options qui reposent sur les principes de démocratie, de liberté, de transparence et de justice sociale.

M. Oumalek