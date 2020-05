Affaire AMC Pharm. : Hamel et son fils de nouveau devant le tribunal de Boumerdès

Le procès de l’ancien DGSN, le général major en retraite, Abdelghani Hamel, poursuivi avec son fils Chafik et plusieurs hauts responsables, a été reporté, hier, par le président de l’audience près le tribunal pénal de Boumerdès au 2 juin prochain.

La décision du magistrat a été motivée par l’absence des accusés, certains en détention, qui n’ont pas été transférés des établissements pénitentiaires d’El Harrach et de Koléa, en raison de mesures préventives du Coronavirus.

En effet, selon le dossier de cette affaire, l’ex-DGSN est poursuivi avec son fils Chafik pour plusieurs chefs d’inculpation, dont le détournement du foncier agricole, abus de fonction, dilapidation de deniers publics, trafic d’influence et octroi d’indus avantages. Plusieurs hauts responsables sont mis en accusation, dont Ali Bouamirirène, ex-directeur des domaines de Tipasa, Abderrazak Haddou directeur de l’industrie de Tipasa, Mohamed Bouamama, conservateur foncier de Koléa, le contrôleur de police Salim Djaidjai, ex-chef de la sûreté de wilaya de Tipasa, Djamel Kheznadji, DG des domaines au ministère des Finances poursuivis pour abus de fonction. L’ancien Premier ministre Abdelmalek Sellal (en détention) et l’ancien Premier ministre Noureddine Bedoui, en sa qualité de ministre de l’Intérieur, vont comparaître en qualité de témoins dans cette affaire.

L’enquête judiciaire menée par le tribunal de Tipasa, en 2018, a porté sur l’octroi à la société de Chafik Hamel (AMC Pharm) d’une concession de 14.000 m2 à Magtaâ Kheira, wilaya de Tipasa, pour l’installation d’une usine de production de médicaments. Lors du procès, qui s’est déroulé au tribunal de Sidi M’Hamed, Moussa Ghelaï, ex-wali de Tipasa (2016-2018), en détention pour avoir accordé une concession aux enfants de Hamel et abus de fonction, avait déclaré qu’une concession de 14.000 m2 pour un laboratoire avait été accordée en 2012 à la Sarl AMC, appartenant aux enfants de Hamel. En 2017, en raison de plaintes pour non-paiement des redevances liées à la non-réalisation des travaux, le tribunal administratif a annulé l’attribution de la concession. Sur la base d’une instruction du Premier ministre, Abdelmalek Sellal, à travers son ministre de l’Intérieur, Noureddine Bedoui, on m’a demandé de régler le problème. J’ai réattribué la concession à la Sarl AMC, qu’elle avait obtenue en 2012, selon les propos de l’ex-wali.

Neïla Benrahal