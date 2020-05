Aïd-el-fitr : Permanence respectée à 99,44% par les commerçants

Le deuxième jour de l’Aïd a enregistré une couverture de 99,45% contre 99,44% au premier jour.

Selon la même source, le taux de suivi du programme de permanence au deuxième jour de l’Aïd était très élevé, en dépit de la situation sanitaire que connaît le pays et des mesures rigoureuses de confinement imposées, dont la suspension du trafic routier pour tout type de véhicule», ajoute le communiqué.

Les taux de suivi sont répartis comme suit : 99,50% au niveau de la Direction régionale (DR) d’Alger, 100% au niveau de de la DR de Annaba, 100 % au niveau de la DR de Ouargla, 95.74% au niveau de la DR de Béchar et 99.93% à la DR de Blida, précise la même source. Ce taux a, également, atteint 100% au niveau des DR des wilayas de Batna et Oran alors qu’il était de 99,97% à Saida et 99,98 à la DR de Sétif.

Dans son communiqué, le ministère du Commerce, a salué l’ensemble des commerçants, ceux réquisitionnés et d'autres qui n'étaient pas concernés par la permanence, les remerciant d’avoir assuré le service public au profit des citoyens notamment en cette période de crise sanitaire. Le ministre du Commerce, Kamel Rezig avait annoncé jeudi dernier la réquisition de près de 43.000 commerçants pour assurer la permanence les deux jours de l’Aïd avec obligation de respecter les mesures de confinement imposées dernièrement par le gouvernement.

Lors d’une réunion au siège du ministère du Commerce à Alger, le ministre avait déclaré que les horaires de la permanence seraient cette année de 7h00 jusqu’à 13h00, en raison du confinement imposée dans toutes les wilayas du pays».