Les bavettes disponibles dans les pharmacies : Plafonner le prix de vente chez les grossistes

Avec la décision de l’obligation du port du masque dans le cadre des mesures prises par les autorités en termes de sécurité sanitaire, la demande des bavettes ne cesse de croître et l’offre aussi. Des lots de bavettes en tissu réutilisable et masques chirurgicaux dont le prix oscille entre 70 DA et 700 DA sont disponibles, en grandes quantités, dans les pharmacies et les points de vente des entreprises publiques de fabrication des produits parapharmaceutiques, mais également en ligne.

«Les prix sont plafonnés au plus bas, soit à 40 DA, afin de les rendre accessibles à tous, d’autant que le port de ces masques ou bavettes devient désormais obligatoire», avait déclaré le Pr Ryad Mahyaoui, membre du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie de coronavirus et chef de service réanimation au CNMS. Mais le plafonnement fait défaut selon les pharmaciens. «Nous avons enregistré une forte demande, suite à la décision de l’obligation du port de la bavette. Le produit est disponible à des prix différents selon la qualité et le type du masque. Le prix de la bavette lavable est de 10 DA alors que celle qui ne l’est pas est cédée à 70 DA», explique la gérante d’une pharmacie à la Grande Poste.

Les citoyens optent beaucoup plus pour le masque lavable, a-t-elle ajouté, afin de le préserver plus temps, contrairement à la bavette jetable qui dure 4 heures au maximum. Les bavettes lavables sont disponibles en différentes couleurs, bleue, rose, noire et même avec du tissu jean. Interrogée sur la conformité, la pharmacienne explique que les masques alternatifs assurent la protection de la personne. «C’est l’objectif du port de la bavette. Il y a un pourcentage de protection non négligeable, la protection est d’autant plus importante quand le vis-à-vis porte aussi un masque», a-t-elle soutenu.

S’agissant du plafonnement du prix à 40 da l’unité pour le masque alternatif et 90 DA pour le masque chirurgical, la pharmacienne a fait savoir qu’il s’agit de l’offre et de la demande. «Le prix de gros est imposé par les fournisseurs. On achète les bavettes lavables à 58 DA l’unité fabriquée localement, il est impossible de la vendre à un prix inférieur. Le plafonnement à 40 DA est parfait pour la population, notamment avec l’obligation de son port mais dans ce cas, il fallait également imposer le prix d’achat aux grossistes qu’il soit égal ou inférieur à 40 DA», a-t-elle insisté.

Les bavettes KN95 à 300 DA et 700 DA pour les masques à bec

Les masques alternatifs en bleu avec trois plis étaient cédés avant l’apparition de la pandémie à 15 DA. «Aujourd’hui, ils sont vendus à 70 DA dans les pharmacies en raison de la forte demande suite à une pénurie de stock, dans les premières semaines marquées par la panique», a ajouté notre interlocutrice. La gérante a confié qu’il y a quatre jours elle a contacté un fournisseur en ligne de masques forme bec, très demandés par ses clients et cédés auparavant à 30 DA. «Il les propose aujourd’hui à 700 DA avec frais de livraison fixés à 500 DA, pour le lot. A quel prix, vais-je les vendre ? C’est exagéré. Pour plusieurs fournisseurs, cette situation est une aubaine pour s’enrichir», a déploré la pharmacienne.

Par ailleurs les masques chirurgicaux ou respiratoires ont repris leur envol ces derniers jours, après une relative baisse fin avril. A la Place Audin, seuls les masques chirurgicaux sont disponibles dans une pharmacie. «C’est un choix. On ne vend que les bavettes médicales à 1.500 DA la pièce», a précisé le gérant. Pour lui, le prix n’est pas exagéré en comparaison avec le prix d’achat. «Je les achète à 1.350 DA auprès des fournisseurs, je ne peux pas les vendre à 40 DA. En France par exemple, les masques se vendent à 1 euro soit près de 2.000 DA, pour vous dire que le prix est international», soulignant qu’il y a une forte demande sur ce type de bavettes, notamment par les personnes âgées et celles atteintes de maladies chroniques. Le président du Conseil de l’Ordre des pharmaciens et membre du conseil scientifique du suivi de l’évolution de l’épidémie Covid-19, Abdelkrim Touahria, a souligné «l’impératif de plafonner les prix des masques chirurgicaux qui doivent être vendus exclusivement en pharmacie, mais surtout ceux des masques alternatifs vendus partout (grandes surfaces, kiosques, épiceries, etc.) afin de les rendre accessibles au maximum de citoyens, quitte à ce que l’Etat les subventionne, voire les distribue gratuitement aux nécessiteux via les dispositifs sociaux des APC». Le prix du masque alternatif jetable est plafonné à 70 DA dans toutes les pharmacies, a-t-on constaté, mais les citoyens optent pour les masques lavables. Dans certaines pharmacies dans des endroits huppés d’Alger, le masque alternatif est cédé à 500 DA l’unité. A El Achour, la bavette lavable est vendue à 150 DA dans une pharmacie à la cité AADL.

Une mère de famille a assuré, qu’elle a acheté un masque en tissu lavable à 100 DA. «Nous sommes une famille de 5 membres. Mon mari est retraité. On ne peut pas se permettre l’achat des bavettes tous les jours, cela exige un budget consistant», a-t-elle dit. Samir, cadre dans une entreprise publique, a acheté une bavette KN 95 avec bec importée, à 300 DA à Reghaia. «Aujourd’hui, les masques sont disponibles dans les pharmacies, locaux ou importes, selon le choix et à la portée des bourses moyennes», a-t-il constaté. A la rue Mohamed Belouizad, un vendeur de tissus, a enregistré une forte demande sur «la popeline», pour la fabrication du masque alternatif par des couturières et femmes au foyer.

Les entreprises nationales s’y mettent

Les industriels et les artisans du textile ont décidé de participer à la fabrication des bavettes. A Bab El Oued, un point de vente de l’Entreprise nationale des verres et abrasifs (ENAVA) propose des bavettes à 85 DA, lavables et de haute qualité. Le gérant du magasin indique que des masques et des produits de protection comme le gel sont fabriqués par Socothyd (entreprise de fabrication des produits parapharmaceutiques et d'hygiène corporelle). Il assure qu’une moyenne de 50 bavettes est vendue quotidiennement. «On s’attend à une hausse des ventes en raison de la forte demande sur ce type de masques fabriqués localement, notamment avec la reprise du travail dans plusieurs secteurs». Les bavettes blanches sont conformes et de qualité. Moi je préfère la production nationale et locale, a assuré un client sur place. Les sites de vente en ligne ont adapté leur mode de travail à la conjoncture actuelle marquée par la crise sanitaire. Des masques sont proposés ,allant des simples modèles chirurgicaux à deux ou trois plis aux masques de protection respiratoire antibactériens FFP2 et FFP3, ainsi que le casque facial complet, anti- gouttelette et anti-poussière.

Le site de vente en ligne en Algérie Jumia, propose par exemple, des livraisons de masques pour 200 à 400 DA sur Alger. Ainsi, un lot de 10 bavettes, masque de protection chirurgical 3 plis Fda est cédé à 1.500 DA et le masque bavette Ffp2 Te Yin Blanc est proposé à 800 DA. La fabrication des masques attire aussi des sociétés étrangères, à l’exemple d’une société turque qui propose la vente en ligne d’une machine de production de masques médicaux à 1. 9950 000 DA.

Il convient de rappeler que depuis quelques semaines des artisans, centres de formation professionnelle, industrie textile, associations et même des couturières ont procédé à la fabrication de masques grand public. Des lots sont déjà vendus, voire distribués gratuitement dans certains quartiers, notamment par la police, le Croissant-Rouge algérien et des associations.

En ce sens, Hadj Tahar Boulenouar président de l'Association nationale des commerçants et artisans (ANCA), a annoncé que la liste et les coordonnées des ateliers de fabrication des bavettes à travers le territoire national, sera rendue publique, au cours de la semaine prochaine, tout en assurant la vente de l’unité à 30 DA .

Neila Benrahal