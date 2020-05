Eclairage : Des changements inéluctables

Dans un entretien accordé au quotidien Le Courrier d’Algérie, le ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement, Ammar Belhimer, a fait un constat de la situation dans laquelle évolue un secteur de la presse, appelé à subir des changements indispensables. Sans excès d’alarmisme, prenant le soin de ne pas généraliser, car, selon ses propos, il y a « de bons journalistes, de bons techniciens et de bons managers», son évaluation de l’ensemble de la presse nationale fait ressortir des défaillances perceptibles à travers une offre éditoriale qui informe peu quand elle ne déforme pas. Il a précisé que l’accès des professionnels des médias à l’information publique «doit relever du droit au service public». Un des dix chantiers du plan de son secteur est dédié à ce volet. M. Ammar Belhimer a réaffirmé la volonté du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, d’œuvrer à l’émergence d’une nouvelle République, dont la transparence est érigée en acte fondamental de l’action publique. Depuis sa nomination en sa qualité de porte-parole du gouvernement, il a ouvert un espace de réflexion sur la communication institutionnelle à laquelle une direction centrale est déjà dédiée au ministère de la Communication. La décision s’impose, car il y a des réflexes tacites et quasi institutionnalisés comme le mutisme, l’opacité et le culte du secret qui sont incompatibles avec les fondements d’une communication globale et moderne. M. Belhimer s’est montré extrêmement sévère à propos de la situation de l’Agence nationale d'édition et de publicité, relevant des choix dans sa gestion qui furent proprement catastrophiques, au cours des 20 dernières années. Il n’a pas manqué de qualificatifs négatifs. Concussion, impéritie, gabegie, corruption, dilapidation, en furent les manifestations les plus flagrantes. Une grande entreprise publique «soumise à l’influence systématique de forces extramédiatiques et extraconstitutionnelles». Ce qui urge de procéder à son assainissement et à son redressement, «sur instruction

du Chef de l’Etat et sous la direction du ministre de tutelle».

Par conséquent, les contours d’une vaste œuvre de restructuration et de redéploiement se dessinent, à l’effet d’effacer une peu glorieuse réputation d’entreprise pourvoyeuse à satiété de la cagnotte publicitaire, réduite à la portion congrue de « simple centrale d’annonces et une exclusive courroie de distribution de l’argent des annonceurs publics». Une situation de rente qui ne s’accommode plus avec les principes les plus élémentaires de la gestion. On rappelle que le plan de réforme du secteur de la presse écrite et de la communication, initié par M. Belhimer, s’articule autour de 10 chantiers, dont deux ateliers ont été déjà organisés, l'un consacré à la presse électronique et l'autre à l'organisation de l'activité syndicale. Le deuxième chantier tend à garantir le droit à l'information dans un cadre pluraliste et la moralisation de la pratique journalistique, conformément aux dispositions générales incriminant les comportements antipluralistes, prévus plus précisément dans la loi sur la concurrence et le Code pénal.

M. Bouraib