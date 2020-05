Saison estivale : L’engagement des hôteliers

Le protocole sanitaire inclut une série de précautions sanitaires destinées aux établissements hôteliers, agences touristiques et tours-opérateurs, en prévision de la période post-confinement, pour la relance de l’activité touristique dans des conditions sanitaires sûres, selon les déclarations d’Abdelkader Ghaouti, conseiller du ministre du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail familial, cité par l’APS.

Il est proposé dans le document du protocole, «un engagement des hôteliers à mettre en place des cellules de veille chargées de suivre la situation sanitaire, d’accompagner les estivants et d’accélérer la prise des mesures indispensables en cas de nouvelles contaminations au Covid-19». En outre, il est prévu «la mise à disposition d’équipes médicales pour la prise en charge quotidienne de la santé des touristes et des employés, en veillant à l’exploitation, à 50%, de la capacité d’accueil des hôtels, en vue d’une meilleure application des mesures de distanciation sociale et physique».

Zouhir Mezhoud, propriétaire de l'établissement hôtelier El-Khaima à Tindouf, explique que «depuis l'avènement du virus en Algérie, l'établissement a pris les précautions nécessaires en vue de veiller, d'abord, à la préservation de la santé des visiteurs, et de limiter le risque de propagation».

Il note que «le protocole qui sera mis en place permettra d'insuffler une dynamique pour réanimer le secteur durement impacté par la crise sanitaire et tenter ainsi de sauver la saison estivale».

M. Mezhoud exprime son inquiétude quant à «la baisse de fréquentation et à l'arrêt presque total des activités depuis la fin de mois de février dernier». Il fait savoir que «même si elles sont en baisse, les réservations ne sont pas à l'arrêt». Au niveau de cet établissement au cœur de la ville de Tindouf, «la baisse des réservations a avoisiné les 60 à 70% par rapport à l'année passée». «Tout à fait normal, explique-t-il, en raison de la suspension des transports et des mesures de confinement sanitaire décidées par les pouvoirs publics». C'est le même constat que fait Kaouch Hicham, responsable de l'hôtel Al-Manara à El-Eulma. «Les établissements hôteliers font face à la pire épreuve depuis des années», dit-il, en indiquant que «les clients continuent de prendre des réservations, mais l'hôtel ne les assure pas en ces moments de crise par précaution et en respect des mesures sanitaires».

Au Grand Hôtel Mina à Relizane, les responsables font savoir que dans le cadre de la coordination avec les autorités locales, «un étage a été réservé au personnel de la santé habitant loin des établissements où ils doivent assurer la permanence». S'agissant du protocole sanitaire du ministère du Tourisme, les responsables veulent rassurer quant aux conditions d'accueil, en affirmant que des mesures strictes ont été prises pour assurer la distanciation sociale, concernant la réception, le nettoyage, le restaurant, la cuisine, la réception des marchandises, les services techniques, l'espace et le transport du personnel, et notamment le contrôle de la température des clients à leur arrivée, afin de leur permettre de passer un séjour sans angoisse. Les responsables expliquent qu'en prévision de la reprise des activités, «les articles de toilette incluent désormais un distributeur de gel hydroalcoolique dans chaque chambre, l’affluence au restaurant sera réduite et la désinfection des mains à l’entrée sera obligatoire. Ces mesures sont aux normes de ce que les autorités ont recommandé et au regard du cahier des charges», indique-t-on.

Les gérants affirment que la décision de limitation de l’occupation de l’hôtel à un maximum de 50% permettra, dans un premier temps, de relancer l'activité, mais ils appellent également à la mise en œuvre d'autres mesures en vue de favoriser une relance forte de cette branche du tourisme. Durement fragilisé par la crise sanitaire, le tourisme représente en Algérie 1,8% du PIB hors hydrocarbures, un taux faible au regard du potentiel avéré du secteur, selon les experts. À titre de rappel, lors des 13es Journées internationales du marketing touristique, organisées au mois de février dernier à Alger, le directeur de l’investissement touristique au ministère du Tourisme, Lamine Gherbi, a indiqué que son département avait approuvé 2.466 projets touristiques à même de fournir 317.000 lits et créer 124.000 postes d’emploi.

Tahar Kaidi