Après-confinement : Air Algérie se prépare

La compagnie a mis à jour ses mesures commerciales qui mentionnent désormais le remboursement d’un vol annulé non tributaire de l’avoir. L’entreprise a cependant mis à profit le confinement pour poursuivre le plan de renouvellement des cabines de ses Boeing 737-800, soit 16 avions livrés entre 2000 et 2011.

À l’issue de ce programme, l’ensemble des B737 NG posséderont la même configuration cabine, passant de 24 + 120 sièges à 16 + 132 sièges et seront équipés de nouveaux sièges dotés d’écrans de divertissement individuels en première classe. Les passagers impactés par les annulations de vols pour cause de Covid-19 peuvent bénéficier de nombreuses dispositions, tels les changements sans frais dans la même classe, un avoir valable pour un voyage jusqu’au 31 mars 2021 et remboursable en cas de non-utilisation après cette date et un recours au remboursement dont le délai de traitement reste tributaire du nombre de demandes en cours. À cet effet, un programme adapté a été confectionné en prévision d’une reprise progressive.

Toutes les destinations sont maintenues et les dates de reprise dépendent de la décision des pouvoirs publics pour la levée des restrictions et des décisions des pays de destination concernant les modalités d’entrée sur leur territoire. La modification des billets achetés avant la reprise effective des vols est gratuite dans la même classe, durant toute leur validité et avant la date de voyage prévue, alors que la validité des billets a été prolongée au 30 juin 2021 pour tous les vols prévus avant le 31 mai 2020. Toutes ces dispositions ont été mises en place pour répondre aux besoins de la clientèle d’Air Algérie qui a vu son programme printanier, estival ou automnal chamboulé par l’annulation de tous les vols réguliers au départ d’Alger vers toutes les destinations.

Il est certain que la pandémie a fortement impacté l’entreprise, à l’instar des autres compagnies, une situation qui ne tardera pas à se ressentir dès la reprise les prochains mois. Avec ses avions au sol, Air Algérie enregistre des pertes colossales qui se chiffrent en millions d’euros qu’il sera difficile de rattraper en un laps de temps, au même titre que d’autres compagnies de par le monde.

Il convient de rappeler qu’Air Algérie a décidé de suspendre temporairement tous ses vols «de et vers» la France au départ des villes de Sétif, de Batna, de Tlemcen, d’El-Oued, de Biskra, de Chlef, de Béjaïa et d’Annaba, comme mesure préventive contre la propagation du coronavirus. Aussi, la compagnie aérienne avait suspendu les vols de et vers l’Espagne et des vols «de et vers» Rome, à partir du 15 mars, au titre de mesure préventive contre la propagation du nouveau Coronavirus en Italie.

Mohamed Mendaci