Ségrégations à l’égard des travailleurs âgés : La mise en garde de l’OIT

L’Organisation internationale du travail (OIT) a mis en garde contre d’éventuelles discriminations à l’emploi à l’égard des travailleurs âgés en raison de leur vulnérabilité perçue aux effets du virus COVID-19.

«Les travailleurs âgés sont une ressource précieuse pour les entreprises, pourtant l’histoire récente a montré que beaucoup d’entre eux risquent de perdre leur emploi, en raison de la crise et de la récession», a fait constater un article de l’OIT publié sur son site web.

«À l’heure où les économies réduisent les restrictions imposées aux entreprises, de nombreux travailleurs vont être rappelés au travail, mais il est possible qu’on demande à ceux dont la santé est considérée comme plus à risque de rester chez eux plus longtemps, voire de ne jamais revenir», a prévenu Carla Henry, spécialiste technique principale du Département Recherche de L’OIT.

«L’histoire récente suggère que les travailleurs âgés les moins éduqués sont plus défavorisés dans les contextes de crise et de récession», a fait savoir la même source.

Elle a cité la période qui a suivi la grande récession de 2007 à 2009 où les taux de chômage des travailleurs âgés et des jeunes ont très fortement augmenté.

Dans le contexte de la crise liée au COVID-19, l’article propose aux pays de prendre les devants et

fournir des congés de maladie, des congés payés pour raisons familiales, et une assurance santé dans le cadre de programmes publics, au lieu de laisser cela à la discrétion des employeurs.

Pour bénéficier de la valeur que peuvent apporter les travailleurs âgés à la main-d’œuvre, les entreprises vont également devoir repenser leurs engagements vis-à-vis des horaires flexibles et des programmes de reconversion, a-t-elle encore recommandé.

Par ailleurs, elle estime qu’il sera moins coûteux pour les gouvernements de maintenir les travailleurs âgés dans l’emploi plutôt que d’avoir à les aider à trouver un nouvel emploi.